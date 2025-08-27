El encarecimiento de los alquileres asfixia al pequeño comercio y a la hostelería en Canarias

La Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial (Fedeco) de Canarias ha advertido este miércoles de que el aumento "desproporcionado" del alquiler de los locales comerciales está "asfixiando" al pequeño comercio y a la hostelería del archipiélago.

En un comunicado Fedeco ha alertado de la grave situación que atraviesan los autónomos del archipiélago debido al incremento de los alquileres de locales comerciales pues, según datos del Observatorio del Trabajo Autónomo, hasta un 47% de los trabajadores por cuenta propia sitúa el alquiler como su principal gasto profesional, mientras que el 43% destina entre una cuarta parte y la mitad de sus ingresos netos a este concepto.

Además, uno de cada cuatro (27%) considera que este coste es un auténtico lastre que impide el desarrollo y la supervivencia de su negocio, señala Fedeco, que indica que los precios de los alquileres se han incrementado sin limitaciones.

La situación es especialmente preocupante en Canarias, donde el comercio y la hostelería de las zonas turísticas y capitalinas sufren con mayor intensidad el impacto del encarecimiento de los alquileres de los locales, añade.

Apunta al respecto que la presión inmobiliaria, unida a la especulación y a la competencia desleal de grandes cadenas y fondos de inversión, está vaciando de identidad las ciudades y mermando la viabilidad de establecimientos de hostelería y pequeños comercios tradicionales.

"No es sostenible que se destine la mitad de lo que se ingresa solo a pagar el local, lo que está expulsando del mercado a emprendedores y negocios históricos que forman parte de nuestra identidad social y cultural. Si no se actúa, corremos el riesgo de ver desaparecer a buena parte del tejido empresarial canario que queda en los próximos años", destaca Antonio Luis González, presidente de Fedeco Canarias.

Por su parte, Víctor Sánchez, secretario general de la entidad, sostiene que el alquiler ya no es un gasto más, sino "una barrera estructural" que frena la modernización, el relevo generacional y la creación de empleo en sectores clave como el comercio y la hostelería.

"Se necesita aplicar medidas: una regulación de precios en zonas tensionadas, ayudas directas al alquiler, bolsa de locales vacíos, la recuperación de locales públicos en desuso y un marco que garantice que los pequeños empresarios puedan seguir operando", añade.

Por ello Fedeco Canarias hace un llamamiento a las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, para que afronten con urgencia esta situación.

Apunta también que el encarecimiento de los alquileres comerciales no solo amenaza la continuidad de miles de negocios, sino que también compromete la vida de los barrios, el empleo y la propia sostenibilidad de la economía turística y de servicios del archipiélago.