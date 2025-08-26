El precio de la gasolina y diésel hoy martes: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación DISA EL MAYORAZGO de CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12. Allí tiene un precio de 0,965€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde el precio del Gasóleo A es de 0,975€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, martes 26 de agosto, con Gasolina 98, la estación DISA EL MAYORAZGO de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,099€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife, en Avenida Calvo Sotelo. Allí, la estación SHELL LA LAGUNA tiene la Gasolina 98 a 1,099€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,965€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo, donde la Gasolina 95 está a 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Tenerife

La gasolina más barata de este martes en La Palma

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,139€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,233€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,344€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,147€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,234€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,341€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,426€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,550€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,550€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,369€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,454€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en La Gomera

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy martes 26 de agosto, está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA, donde está a 1,374€ el litro. La otra opción está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a 1,374€ el litro en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde el diésel está a 1,371€ el litro. La segunda mejor opción está en Alajeró, a 1,371€ el litro en OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a la gasolinera DISA MUELLE GOMERA, donde el litro está a 1,484€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la OCÉANO PLAYA SANTIAGO, que está a 1,484€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Santa Cruz de Tenerife

La gasolina más barata de este martes en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio CEPSA LOS ANDENES de Avenida El Paso, 108 ofrece el gasoil a 1,028€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,028€ el litro en la estación PCAN en Avenida Los Menceyes, 223.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación SHELL LA LAGUNA, en Avenida Calvo Sotelo, donde encontrarás a 1,099€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,183€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación CEPSA LOS ANDENES del municipio de San Cristóbal de La Laguna en Avenida El Paso, 108 ofrece hoy, martes 26 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO TACO, que ofrece el mismo carburante a 1,075€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

