Los empresarios respaldan la compra de Armas: «Fin a la incertidumbre»

Poca sorpresa y algo de tranquilidad. La noticia de que Armas Trasmediterránea pasa a manos de Baleària ha sido bien recibida por el empresariado canario al considerar que la compra sirve de antídoto para la compleja situación financiera de la compañía y da «certidumbre» al transporte marítimo de las Islas. Las patronales isleñas –Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Tenerife (CEOE Tenerife– defienden que la entrada de la naviera, que comanda Adolfo Utor, puede garantizar la continuidad de las conexiones, reduciendo el riesgo de pérdidas de frecuencias que podía darse si la situación financiera de Armas no remontaba. «Todo esto aportaba incertidumbre, podíamos haber terminado en cualquier otro sitio. Ahora termina y podemos seguir para adelante», reconoce el presidente de la CCE, Pedro Ortega, quien tilda el acuerdo de «buena noticia».

En la puja por el control de Armas Trasmediterránea también estuvo presente un grupo de inversores canarios, encabezado por Boluda y acompañado por empresarios de peso en el Archipiélago, aunque su oferta quedó por debajo de la presentada por Baleària. Finalmente, la naviera que preside Utor se impuso al comprometer en torno a 210 millones de euros, lo que le permitirá hacerse con las principales rutas de Canarias, Alborán y parte del Estrecho.

"Por sí solo"

«Lo importante es que los nuevos dueños garanticen el funcionamiento de la compañía, los servicios interinsulares y los que tienen con la Península», afirma el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. El dirigente empresarial subraya que no tenía una inclinación particular sobre la propiedad de la compañía y defiende que el mercado se regula «por sí solo». A su juicio, lo fundamental es que la empresa se mantenga viable y en funcionamiento, dado que el interés general debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración. «Cualquier inversión que se haga será bienvenida siempre que respete los intereses de Canarias», apunta.

Ambas patronales se mostraron tranquilas tras leer la nota de Baleària sobre la operación, que destacó la continuidad del grupo al recoger el «testigo de la histórica Trasmediterránea y de Naviera Armas, tan enraizada y valorada en Canarias». La comunicación reforzó la percepción de que la compra no supondrá interrupciones en los servicios y subrayó el compromiso de la nueva dirección con el Archipiélago. «En las Islas trabajan muchas empresas de fuera que tienen su compromiso con Canarias perfectamente claro», recuerda Alfonso.

Eso sí, al presidente de la CEOE-Tenerife le gustaría que al final del proceso, en el consejo de administración, pudieran entrar presentes empresarios canarios para que queden plasmadas las demandas y sensibilidades isleñas. «Eso depende de las negociaciones particulares, pero sería interesante para poder aportar sobre los problemas del Archipiélago», aclara.

Éxitos

Ortega también cree en la «libertad del mercado» y confía en que los nuevos dueños logren que el negocio funcione para que se pueda seguir invirtiendo. «Espero que este paso sea para mejorar la conectividad en su amplio sentido: tanto para hacernos más competitivos, como para estar más conectados entre islas y con el continente», apunta. «Espero que les vaya muy bien ya que sus éxitos serán nuestros éxitos», reconoce el empresario.

Tanto Pedro Ortega como Pedro Alfonso coinciden en que, por ahora, la información de la operación se limita a la nota remitida por Baleària, pero prevén mantener contacto directo con la naviera en el momento que lo consideren oportuno, cuando se cierre la operación. Ortega recuerda que todavía queda pendiente el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que debe investigar si la operación daría como resultado un grado de concentración insano. Por su parte, Alfonso añade que cualquier reunión con los directivos serviría para conocer con más detalle las estrategias y planes de la compañía, siempre desde un enfoque institucional y sin interferir en los intereses particulares de la empresa.

Los actuales propietarios de Armas Trasmediterránea son JP Morgan, Barings, Cheyne Capital y Bain Capital. En principio todos ellos eran bonistas que financiaron a la compañía que Baleària compra ahora. La incapacidad de Armas para rebajar esa losa financiera terminó condicionando su futuro y facilitando la venta.

El acuerdo alcanzado abre ahora perspectivas de cambio para las Islas. Y no tienen por qué ser negativas. La experiencia de Baleària en modernización y sostenibilidad podría traducirse en barcos más eficientes y cómodos. En cuanto a los precios y la competitividad, todo dependerá de cómo se gestione la rivalidad con Fred. Olsen Express, aunque la operación podría beneficiar a los usuarios si se mantienen políticas agresivas de tarifas. Además, dado que Armas mueve tanto pasajeros como mercancías, una gestión más sólida podría mejorar la cadena logística y la capacidad de transporte de bienes.