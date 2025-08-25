El bolsillo se calienta en las chuletadas: la carne lidera la subida de precios en 2025

Por suerte, los asaderos suelen convertirse en auténticas reuniones familiares y de amigos donde el coste de la comida se reparte entre todos los asistentes. De no ser así, la persona encargada de traer la carne sería la que más notaría el impacto del encarecimiento de la cesta de la compra en lo que va de 2025. En concreto, la carne de vacuno se ha encarecido un 8,1% desde comienzos de año, y la siguen la carne de ave, con un aumento del 4,2%; la carne de porcino, que ha subido un 2,3%; y las otras variedades, que han registrado un incremento del 3,5%, según el Índice de Precios de Consumo (IPC).

La industria cárnica destaca en los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el IPC porque registra el aumento de precios más significativos desde el inicio del año. Los datos generales, durante la primera mitad de 2025, muestran incrementos relativamente contenidos, de alrededor del 1%, hasta mayo, mes en el que se observa el primer repunte, que alcanzó el 1,5% y que se mantuvo en junio, último dato publicado. Este nivel se acerca al límite inflacionista del 2% establecido por el Banco Central Europeo (BCE) como compatible con una economía estable.

El encarecimiento de la carne de vacuno en las Islas refleja una tendencia general a nivel nacional. Las sequías y la potente demanda de este producto en los países del norte de África son dos de los principales motivos de esta variación de precios. El hecho es que España vivió dos años consecutivos de sequía –en 2022 y 2023–, lo que implicó el sacrificio de muchas vacas madres para mantener la producción de carne. Esta decisión desencadenó un efecto en cadena: sin madres, mermó la cantidad de terneros.

A este episodio crítico para los ganaderos se sumó, el pasado año, la aparición de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), una patología vírica transmitida por insectos que provoca un notable debilitamiento inmunitario en el ganado bovino. La enfermedad tuvo especial incidencia en comunidades como Madrid, Cantabria y Galicia, donde se registraron entre 300 y 850 muertes de reses. Sus consecuencias obligaron a los gobiernos autonómicos a destinar inversiones millonarias para financiar programas de vacunación y medidas de control, con el objetivo de proteger al sector ganadero y frenar la expansión del brote.

La subida de casi un 40% en las exportaciones a Marruecos presiona al alza el precio de la carne de vacuno en España

Además, al encarecimiento de la carne de vacuno se le añade un factor externo: su masiva exportación hacia el norte de África. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y aunque los países miembros de la UE se mantienen como los principales compradores de carne de España, Marruecos registró un incremento del 38,8% en las ventas de carne de res en comparación con datos de 2023.

Pero ¿qué implica este aumento? Pues de entrada el norte de África está pagando más que Europa por la carne, por lo que eleva los precios internos por escasez relativa y competencia de mercado. Así, por ejemplo, Argelia compró 26.500 toneladas de animales y de carne española, muy por encima de la compra de países como Alemania (7.500 toneladas) o Bélgica (1.900 toneladas).

En el caso particular de la carne de ave, ya el pasado mes de julio el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, destacó que se avecinaban «algunos problemas en el sector de la alimentación». Como consecuencia de un brote de gripe aviar ocurrido en mayo en Brasil, la Unión Europea mantuvo cerrado el flujo de pollos hacia los Estados miembros. Canarias, que importaba un 70% de este producto desde dicho país sudamericano, «encontrará en el medio plazo otra subida importante de la inflación», subrayó entonces el presidente de la patronal tinerfeña.

La fruta

Otro de los productos que más se han encarecido desde enero son las frutas frescas. De hecho, pese a que el precio de la carne en general ha subido con notoriedad, la fruta protagoniza la mayor variación de precios desde el inicio de 2025, con un aumento del 16,3%. Lo que significa que si al inicio del año un melón podía costar 2,46 euros, ahora su precio se encuentra alrededor de los 3,3 euros, con un aumento de 0,46 euros debido a la inflación reflejada por el IPC.

Los huevos salen ahora un 10,9% más caros que en enero de este año. Además, el café, el cacao y las infusiones también presentaron un notable aumento. Ahora son un 8% más caras que al principio de 2025. Al mismo tiempo, el aceite presenta la mayor caída de precios –entre la lista de hasta 56 productos que realiza el INE– desde comienzos de año: un 20% más barato. Cabe recordar que este producto llegó a registrar subidas históricas, con litros que superaban los cinco euros debido a dos años consecutivos de sequía, caída de la producción y presión en los mercados.