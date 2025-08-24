Aquí se encuentran las casas más lujosas de España, que han duplicado sus ventas en cinco años

Lo llaman el lujo 'silencioso', pero posiblemente el adjetivo de 'discreto' se ajusta mucho mejor. Se trata, en suma, de pasar desapercibido, de mantener un perfil bajo, de evitar las fotografías promocionales o los anuncios que solo llaman a hacer clic y curiosear. Los ricos que ponen sus casas a la venta buscan la privacidad y huyen del cotilleo, reclaman que la operación de compraventa se haga fuera de mercado u 'off market', es decir que la vivienda en cuestión no se publicite. Para el comprador, los motivos son similares. Es más, comprar un inmueble 'off market' es, para el inversor, sinónimo de tranquilidad y seguridad en la adquisición.

Teniendo en cuenta, pues, que hay un porcentaje importante de viviendas de lujo que escapan a las estadísticas, no es fácil determinar con exactitud cuál es el volumen que mueve el sector inmobiliario de gama alta. Pero existen datos como el que figura en el último balance presentado por las compañías Fotocasa e Infinitum, que calculan que, entre enero de 2019 y marzo de 2024, la disponibilidad de inmuebles residenciales con un precio de compraventa superior a los 800.000 euros se disparó más de un 150%. En el mismo periodo de cinco años, el número de demandantes de este tipo de viviendas registró un crecimiento del 97%, lo que implica que prácticamente se duplicó.

La inmobiliaria Lucas Fox, que trabaja con grandes inversores de todo el mundo, indica, en su informe anual de 2024, que "la oferta de propiedades exclusivas con un precio de 2,5 millones de euros o más aumentó un 7%" respecto al ejercicio anterior. Eso, pese a que la oferta de inmuebles de esa gama disponibles en su cartera de clientes se redujo un 12% en comparación con 2023, "lo que refleja la existencia de un mercado más ajustado", apunta la firma.