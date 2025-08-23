Cámara y Cabildo de Tenerife refuerzan la empleabilidad sénior

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife refuerzan la empleabilidad de las personas mayores de 35 años a través del programa Tenerife X Empleo Sénior para el desarrollo de las jornadas De invisible a imparable: tu ruta hacia el empleo, que promueven la capacitación de este colectivo y su reinserción en el mercado laboral. El proyecto, que arrancó a finales del mes de julio, contará con cinco sesiones más durante septiembre y octubre tanto en formato presencial como telemático.

El primer encuentro, que tuvo lugar en la sede cameral de la capital tinerfeña, abordó la importancia de la comunicación efectiva y la empatía, con un enfoque práctico y cercano, que permitió a las personas asistentes adquirir herramientas útiles para presentarse ante los empleadores, mejorar su expresión verbal y no verbal, así como fortalecer sus habilidades sociales.

La siguiente cita de esta iniciativa será el próximo 11 de septiembre, en la que se explicarán las diferentes plataformas de empleo y cómo elaborar un currículum atractivo y profesional. Más adelante, el 18 de septiembre, se ofrecerán nociones básicas sobre la inteligencia emocional y las entrevistas de trabajo bajo el lema El arte de no sudar como un flan, con el fin de que las personas participantes puedan reunir seguridad, confianza y buen hacer en el diálogo con sus futuros empleadores.

Una semana después, el día 25, se ahondará en cuestiones relacionadas con la tecnología y las relaciones intergrupales mediante los networking y el uso responsable de la inteligencia artificial. Ya en octubre, se realizará una sesión el día 2 con una hoja de ruta basada en la adaptación al cambio y la minimización del pánico en la rutina diaria, así como la importancia capital del pensamiento crítico y la toma de decisiones en equipos de trabajo.

La última jornada se celebrará el día 9 de octubre y tendrá como protagonistas a la productividad y al rendimiento personal, aunque sin perder de vista la idea de diseñar un plan de acción para completar la senda hacia la reinserción laboral.

Las personas interesadas en participar en las próximas acciones previstas para este programa pueden formalizar su inscripción llamando al 922 100 400.

Experiencia y capacitación

La Cámara de Comercio también ha identificado la necesidad de profundizar en la fase de intermediación y acompañamiento laboral de aquellas personas con años de experiencia que se encuentran con dificultad a la hora de encontrar un empleo. Se parte de la realidad de que el 63% de los desempleados de la isla son personas mayores de 45 años.

Por ello, el programa Tenerife X Empleo Sénior pretende maximizar el resultado de las acciones formativas que se realizan en la entidad cameral para asegurar que los recursos se utilicen de la manera más efectiva.

Los objetivos del proyecto incluyen la búsqueda de ofertas de empleo, asesoramiento personalizado, gestión de candidaturas y creación de una red de empresas colaboradoras. Además, se ofrecerá apoyo emocional y motivacional, formación en habilidades personales y jornadas de empleo exclusivas.

La meta de estas acciones consiste en aumentar las probabilidades de inserción laboral de las personas participantes, facilitando su inserción en empleos adecuados y fortaleciendo las relaciones con el sector empresarial.