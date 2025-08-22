Suspendido el parón de Menzies en el Aeropuerto Tenerife Sur este fin de semana tras un preacuerdo con la empresa
El acuerdo incluye compromisos económicos, organizativos y sociales
El comité de huelga y la dirección de Menzies, que presta servicio de asistencia en tierra a varias aerolíneas, han alcanzado un preacuerdo que permite la suspensión de las jornadas de paro previstas para este fin de semana en varios aeropuertos de España, incluido Tenerife Sur.
El acuerdo incluye compromisos económicos, organizativos y sociales como la revisión de complementos a la plantilla, el reconocimiento de las progresiones profesionales con efectos retroactivos y mejoras en las rotaciones de turnos y descansos, según ha explicado UGT en un comunicado.
Además, contempla ajustes de los cuadrantes anuales en la jornada máxima de convenio.
Aunque la huelga convocada se mantiene vigente, el comité ha dejado en suspenso las jornadas de paros de este próximo sábado y domingo para facilitar que se pueda firmar un acuerdo definitivo la semana que viene.
La huelga de Menzies había sido convocada por UGT, el sindicato mayoritario, para los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto en todos sus centros de trabajo y en los cinco aeropuertos españoles donde opera -Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur-.
El grupo británico atiende a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.
