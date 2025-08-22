Los precios del alquiler ‘invitan’ a los canarios a hipotecarse

Los alquileres cada vez más desorbitados influyen en la opinión de la población canaria, que considera que arrendar un piso se traduce en «tirar el dinero». En concreto, el 48% de los isleños –dos puntos porcentuales más que el año anterior– comparten esta idea, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa. El informe añade que la percepción sobre la dificultad de acceder a una vivienda debido a las condiciones hipotecarias es del 68%, diez puntos porcentuales menos que el año anterior. Es decir, que mientras se refuerza la opinión de que vivir de alquiler es una forma de «perder dinero» –con casi la mitad de los encuestados de acuerdo–, la opción de suscribir una hipoteca gana atractivo, ya que cada vez menos ciudadanos ven complicado, inconveniente o extemporáneo comenzar esta inversión, pese a los altos precios de los inmuebles.

La escalada del coste de los alquileres se ha convertido en la principal preocupación dentro del mercado inmobiliario en Canarias. Lo cierto es que el 69% de la población considera que el precio actual del arrendamiento convierte la opción de firmar una hipoteca para la compra de un inmueble en una decisión más atractiva. El precio de alquilar una vivienda está alcanzando niveles difíciles de asumir, en especial en grandes ciudades, donde la demanda supera ampliamente la oferta. De hecho, según un informe de la consultora Corporación 5, sería necesario construir entre 9.000 y 10.000 viviendas al año para paliar esta carestía.

El precio medio del arrendamiento en España cerró 2024 con un incremento del 14%, situándose en 13,29 euros por metro cuadrado al mes. En paralelo, el salario medio bruto anual alcanzó los 27.060 euros, lo que equivale a 2.255 euros mensuales en doce pagas. Este encarecimiento del arrendamiento ha incrementado de forma notable el esfuerzo económico que los ciudadanos deben asumir para acceder a una vivienda sin recurrir a la compra.

La situación se vuelve más crítica cuando se observa que los canarios dedicaron el 55% de su salario bruto al pago del alquiler el pasado año, un porcentaje superior a la media nacional, que se situó en el 47%, según un análisis del portal inmobiliario Fotocasa. Esta elevada carga económica es una de las razones por las que no sorprende ver, al mismo tiempo, que el apoyo a la compra de una vivienda como inversión se mantiene alto. En concreto, un 67% de los encuestados en todos los grupos de edad están a favor. El estudio de Fotocasa destaca especialmente al colectivo más joven –el que comprende los 18 y 34 años–, porque registra el porcentaje más favorable a la compra de un inmueble, con un 69%. La cifra supera al segmento de 45 a 75 años que se situó en un cercano 68%.

Alquiler de una propiedad / El Periódico

El sentimiento de propiedad

Otra de las cuestiones ampliamente compartida por los isleños es el sentimiento de que poseer una vivienda en propiedad es un símbolo de seguridad y estabilidad económica. El 65% de los canarios comparten una idea que aumenta con la edad, pues en los mayores de 45 años el porcentaje crece hasta el 72%. Así, aunque las generaciones más jóvenes muestran mayor apertura al alquiler debido a factores como los precios elevados, la inestabilidad laboral o la posibilidad de permanecer en la vivienda familiar, la noción de «tener una casa propia» sigue muy presente, y más aún entre la población de mayor edad.

En esta misma línea, más de la mitad de la población canaria considera que un piso es la mejor herencia que se puede dejar a los hijos (53 %, con una valoración media de 6,5 sobre 10). Esta percepción también se encuentra particularmente extendida entre los más jóvenes, donde el apoyo asciende al 61 %.

En otras cuestiones analizadas por el informe, las valoraciones aparecen más divididas y equilibradas. Por ejemplo, en relación con la evolución del mercado y la conveniencia de vivir de alquiler no existe un consenso claro, independientemente de la edad: un 38% considera que la tendencia apunta a alquilar más y comprar menos, mientras que un 45% adopta una postura neutral.

Finalmente, cerca de la mitad de la población canaria (49%) estima que la situación actual de la vivienda está próxima al estallido de una nueva burbuja inmobiliaria. Este dato refleja una preocupación social significativa acerca de la evolución del mercado de la vivienda y el riesgo de que los precios –que en los últimos años han mostrado un crecimiento sostenido– alcancen niveles insostenible y terminen generando una crisis similar a la que se vivió en 2008. El Archipiélago ha registrado récords de precios durante más de dos años, superando incluso los niveles de la burbuja de 2007. Actualmente, el precio de la vivienda se encuentra un 47% por encima de los años del boom inmobiliario.

Compra de viviendas

Tampoco es que la compra de una casa luzca mucho más asequible. En el primer trimestre de 2025, los precios crecieron un 16,5 %, superando la media de la mayoría de países europeos y reflejando la presión sobre un mercado limitado por una combinación de factores. Uno de los motivos es la creciente compra de segundas residencias por parte de ciudadanos europeos, especialmente italianos, alemanes y británicos, atraídos por el buen clima y los precios asumibles para su economía. Otra causa es que una parte de los inmuebles disponibles se destinan al alquiler vacacional, reduciendo de esta manera el parque de viviendas disponible para los isleños.

Las Islas alcanzaron su precio máximo de la vivienda en mayo de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, cuando el metro cuadrado se situaba en torno a los 2.155 euros. En aquel momento, una vivienda estándar de unos 80 metros cuadrados tenía un coste aproximado de 172.000 euros. Ahora el precio actual medio por metro cuadrado se sitúa en los 3.538 euros, por lo que una vivienda media de 80 metros cuadrados cuesta más de 283.000 euros. Por provincias, el portal inmobiliario en línea Fotocasa establece el precio medio de compra de pisos en Santa Cruz de Tenerife en 349.459 euros y en Las Palmas –con una diferencia de un 33% menos– de 233.826 euros.