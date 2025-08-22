Más empleo hotelero con menos plazas y estancias más cortas de los turistas en Canarias

En un año, la planta hotelera del Archipiélago ha creado 1.430 puestos de trabajo (2,5% de incremento). El dato contrasta con la pérdida de trece establecimientos, 1.803 habitaciones y 4.265 plazas, retrocesos que en ambos casos alcanzan el 1,6%. Son algunos de los datos correspondientes al mes de julio y que están contenidos en la Encuesta de ocupación hotelera publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

¿Queda más cerca el objetivo de hacer funcionar el motor de la economía canaria con un menor número de viajeros? Los números demuestran al menos que es posible hacerlo e, incluso, incrementar las oportunidades laborales con una oferta más reducida.

En el sector alojativo hotelero trabajan 1.430 personas más que hace doce meses

Lo que concierne a la demanda está por demostrarse. En el séptimo mes del año llegaron a las Islas casi un millón de viajeros (999.568) –44.037 (4,6%) más que hace doce meses–, volumen impensable para un mes de la temporada estival antes de la pandemia.

Cabría pensar que la tasa de crecimiento de las pernoctaciones –número de días en que las habitaciones están ocupadas por clientes– haya crecido en la misma proporción. Sin embargo, lo hizo prácticamente la mitad, un 2,4% para un total de 6,55 millones, 157.866 más que en el mes de julio de 2024.

El incremento de las pernoctaciones fue de prácticamente la mitad que el anotado por las llegadas

Ahí radica la vía de agua que hasta el momento tiene la estrategia –o deseo– de conseguir lo mismo o más con menos turistas. Es el volumen el que mantiene en positivo los indicadores, porque la estancia media, el tiempo que esos clientes permanecen en el destino, ha caído en el último año trece centésimas hasta quedar actualmente en los 6,56 días.

La demanda permite alcanzar una ocupación –por número de habitaciones– del 82,5%, la tercera mayor desde la segunda mitad de la pasada década; 87% en julio de 2016 y 84,8% en el mismo mes de 2017. Claro que entonces el producto era más accesible para el mercado local.

Suben los precios

A pesar de la caída de la estancia media, los continuos récords de llegadas de turistas extranjeros permiten a los empresarios mantener una política de incremento continuado de los precios. En los últimos diez años acumulan una subida del 56%, un 8,7% en los últimos doce meses.

La consecuencia es que las rentas disponibles más modestas, como las canarias, ya no tienen el peso específico de antaño a la hora de garantizar la salud del negocio, que es mucha. Así lo demuestran al menos los indicadores de rentabilidad.

El crecimiento de los precios reduce el peso que el mercado local tiene sobre el conjunto de la demanda

La tarifa media diaria (ADR), que se obtiene de dividir los ingresos por el número de habitaciones que están ocupadas, alcanzó los 139,80 euros en las Islas, frente a los 146,49 euros del conjunto del país. Esta variable creció en el Archipiélago un 5,2% (4,6% en España). Robustez, sí, pero también aterrizaje, ya que en el mismo mes del año pasado el salto adelante fue de dos dígitos (10,3%).