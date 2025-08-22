Por cada 3,3 personas que se jubilen en Canarias en 2035 ingresará una al mercado laboral

Esta cifra está por encima de la media nacional, que asciende al 2,9

Tres personas, entre ellas un joven inmigrante, esperan a la entrada de una oficina pública de empleo de Canarias.

Tres personas, entre ellas un joven inmigrante, esperan a la entrada de una oficina pública de empleo de Canarias. / EFE

Efe

Madrid

Canarias será una de las comunidades que más sufran el coste de las pensiones de aquí a diez años, cuando se prevé que por cada 3,3 personas que se jubilen, solo una ingrese al mercado laboral, cifra por encima de la media nacional de 2,9, según un estudio de la Fundación Adecco.

Euskadi, Castilla y León y Galicia serán las autonomías que tendrán más pensionistas por cotizantes en la próxima década si se compara la cantidad de habitantes de su territorio que se jubilará con los que ingresarán al mercado laboral.

En el País Vasco, de aquí a diez años, la previsión dicta que, por cada 4,6 personas que jubilen, solo una ingresará al mercado laboral, situación que posiciona a Euskadi como la región con el revelo generacional más desfavorable de España, seguido de Castilla y León y Galicia, cuyo índice se ubica en 4,4.

Asturias también presenta una situación desfavorable si se considera que por cada 4 jubilados solo habrá un nuevo trabajador; Extremadura (3,6), Cantabria (3,5), Canarias (3,3) y Navarra (3,1) le siguen en el listado.

Según el estudio, las regiones mencionadas presentan una previsión de relevo generacional más desfavorable que la media nacional, lo que se explica por una tasa de envejecimiento alta y una tasa de actividad de las personas jóvenes que también es inferior al promedio en España.

Las comunidades autónomas que presentan una previsión más positiva de relevo generacional son Murcia (2), Cataluña (2,2) y Baleares (2,6), que igualmente se encuentran en una situación "crítica".

Personas que se jubilarán por cada joven que entrará al mercado laboral en la próxima década

Euskadi 4,6

Castilla y León 4,4

Galicia 4,4

Asturias 4

Extremadura 3,6

Cantabria 3,5

Canarias 3,3

Navarra 3,1

Andalucía 2,9

Aragón 2,9

Comunidad de Madrid 2,9

Comunidad Valenciana 2,8

La Rioja 2,8

Castilla-La-Mancha 2,7

Baleares 2,6

Cataluña 2,2

Murcia 2

ESPAÑA 2,9

