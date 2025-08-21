En Directo

Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades

Empleo en Canarias, al minuto: ofertas laborales recientes, oposiciones y toda la actualidad sobre el mercado de trabajo.

Trabajador de la construcción en una obra.

Trabajador de la construcción en una obra. / ANDRES CRUZ

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

¿Estás buscando trabajo en Canarias? Este canal es tu referencia en tiempo real.

Aquí encontrarás información actualizada al momento: ofertas de empleo publicadas a diario, los datos más recientes sobre paro y ocupación en el Archipiélago, convocatorias activas de oposiciones y concursos públicos, y cualquier cambio en la normativa laboral que te pueda afectar.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un lugar perfecto para una escapada de relax en el norte de Tenerife
  2. Arona socorre y ordena el nuevo asentamiento irregular de El Vivo
  3. Tenerife se planta ante la 'invasión' de los miradores en la Corona Forestal y anuncia multas a los imprudentes
  4. Adiós a un icono de Santa Cruz: cierra uno de los restaurantes más emblemáticos de Tenerife
  5. Robo de lujo a pleno día en Santa Cruz de Tenerife: se lleva de una tienda seis prendas por valor de 7.000 euros
  6. Una antigua fábrica de tabacos de Santa Cruz de Tenerife albergará viviendas de lujo
  7. El 88% de las galerías de Tenerife no aportan agua: están inactivas o cerradas
  8. Dos mujeres, una en estado crítico, resultan heridas tras un accidente en la autopista del Sur

Gamescom 2025: Amazon Games confirma fechas y ediciones de King of Meat, su nuevo plataformas cooperativo

Gamescom 2025: Amazon Games confirma fechas y ediciones de King of Meat, su nuevo plataformas cooperativo

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Al menos cinco muertos por un atentado con un camión bomba contra una base aérea en Colombia

Canarias reúne en La Laguna a profesionales y consejos infantiles para impulsar los derechos de la infancia

Canarias reúne en La Laguna a profesionales y consejos infantiles para impulsar los derechos de la infancia

La plaza de Bronco-Lomo Largo se moderniza con actuaciones de accesibilidad y mantenimiento

La plaza de Bronco-Lomo Largo se moderniza con actuaciones de accesibilidad y mantenimiento

Estados Unidos revisa las visas de más de 55 millones de personas por posibles infracciones

Estados Unidos revisa las visas de más de 55 millones de personas por posibles infracciones

El Ayuntamiento de La Laguna intensifica la limpieza de solares abandonados para prevenir incendios y plagas en el municipio

El Ayuntamiento de La Laguna intensifica la limpieza de solares abandonados para prevenir incendios y plagas en el municipio

El incendio de Jarilla queda "prácticamente consolidado" diez días después

El incendio de Jarilla queda "prácticamente consolidado" diez días después

La Laguna instala casetas provisionales de control en el camping de Punta del Hidalgo durante la reforma del recinto

La Laguna instala casetas provisionales de control en el camping de Punta del Hidalgo durante la reforma del recinto
Tracking Pixel Contents