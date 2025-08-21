Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades

En Directo
Irene Mederos
El canario es el español que más horas trabaja y de los que más extras hace
Los trabajadores isleños tienen la mayor jornada laboral del país y ocupan el quinto puesto en comunidades autónomas con más horas extraordinarias
Claudia Morín
El 40% de los trabajadores jóvenes de Canarias ocupa un puesto inferior a sus estudios: "O aceptas o emigras al extranjero"
La sobrecualificación en el Archipiélago está causada, en gran medida, porque el mercado demanda perfiles profesionales vinculados al sector servicios que no precisan formación superior.
Julio Gutiérrez
El sector privado canario destruye empleo por primera vez desde la pandemia
Por vez primera desde la superación de la crisis desatada por la irrupción de la pandemia global por coronavirus, el sector privado canario ha cerrado un curso en negativo en creación de empleo. Entre junio del pasado año y el mismo mes de este 2025 se perdieron un total de 3.900 puestos de trabajo en este segmento del mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del año.
Julio Gutiérrez
Casi 8.500 docentes a la calle y 384 parados más en Canarias en julio
La destrucción de 8.470 empleos en el sector educativo por el fin del curso escolar impidió a Canarias anotarse en julio su quinto mes consecutivo de buenas noticias en lo que respecta al paro. El Ministerio de Trabajo anotó un aumento de 384 (0,25%) demandantes en las oficinas de las Islas, lo que no impidió al Archipiélago mantenerse entre las tres comunidades autónomas que más han logrado reducir la cifra de parados (-7,58%, que son 12.400 menos) durante los últimos doce meses.
El Día
Formación
El Cabildo destina más de 284.000 euros de subvención al Ayuntamiento de Tacoronte para fomentar el empleo
Esta forma parte de una inversión total de 10 millones de euros a repartir entre los ayuntamientos de la Isla y conlcuye con la contratación de 15 personas
Luis Miguel Mora
Ignacio De la Calzada, abogado laborista: "Tu nómina es legal, pero no es justa"
Nacho, experto de Un Tío Legal, explica lo que ocurre con los contratos colectivos
La nómina de los trabajadores siempre es uno de los puntos calientes cuando se trata de negociar entre sindicatos y empresas. Este es uno de los problemas que afecta directamente a los empleados, porque estos siempre quieren más, pero sus jefes siempre se acogen a lo que establece el convenio colectivo para pagar sus salarios. Por eso, si crees que deberías recibir más dinero, el abogado Ignacio De la calzada, Un Tío Legal, explica qué hacer en estos casos.
Efe
Paroe
El paro sube en julio en Canarias en 384 personas pero ha caído en 12.400 en el último año
El sector servicios concentra la mayor parte del desempleo mientras aumentan los contratos indefinidos y temporales
Luis Miguel Mora
Ignacio, abogado laborista, explica que no no debes tolerar estos abusos laborales que comete tu jefe en verano: "Son ilegales"
Horas extras impuestas, descansos vulnerados, vacaciones arbitrarias y cambios de jornada sin acuerdo son prácticas ilegales que se repiten en muchas empresas
Empleo público
El ITER convoca una lista de reserva de técnicos s superiores en Robótica y Fotovoltaica para proyectos europeos
El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 13 de agosto
Nuevas ofertas de trabajo en Tenerife: administrativos, albañiles, cuidadores...
El mercado laboral en Tenerife da señales positivas con nuevas oportunidades en diversos sectores, desde la administración y la contabilidad hasta la construcción, los cuidados sociales y la costura. En las últimas horas se han publicado varias vacantes en el Servicio Canario de Empleo que podrían suponer un alivio para quienes buscan empleo en la Isla.
