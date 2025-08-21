Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades

El experto en contratos laborales, Ignacio De la Calzada, explica lo que debes hacer si te ocurre alguna de estas situaciones / ED

Ignacio De la Calzada, abogado laborista: "Tu nómina es legal, pero no es justa"

Nacho, experto de Un Tío Legal, explica lo que ocurre con los contratos colectivos

La nómina de los trabajadores siempre es uno de los puntos calientes cuando se trata de negociar entre sindicatos y empresas. Este es uno de los problemas que afecta directamente a los empleados, porque estos siempre quieren más, pero sus jefes siempre se acogen a lo que establece el convenio colectivo para pagar sus salarios. Por eso, si crees que deberías recibir más dinero, el abogado Ignacio De la calzada, Un Tío Legal, explica qué hacer en estos casos.

