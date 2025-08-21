Lidl invierte más de 8,8M€ en su nueva tienda en Lanzarote, la sexta en la isla

Lidl refuerza su compromiso con las Islas Canarias con la apertura este viernes 22 de agosto de su nueva tienda en Costa Teguise, concretamente en la calle Las Piteras 201B. Con una superficie de ventas de más de 1.700 m², el establecimiento ofrecerá una experiencia de compra cómoda y moderna, poniendo a disposición de los clientes un amplio surtido de productos frescos, envasados y de marca propia de la compañía, en horario de 8:30 a 22:00 de lunes a domingo.

Lidl ha invertido más de 8,8 millones de euros en la ejecución de este proyecto en el que han intervenido empresas locales y, en su apuesta por originar riqueza y empleo de calidad, cuenta con un equipo formado por 29 personas, alcanzando así los 200 empleados en la isla de Lanzarote, donde ya dispone de una red de 6 tiendas en los municipios de Arrecife, San Bartolomé, Yaiza, Puerto del Carmen y Teguise.

Según Carlos Martínez, director regional de Lidl en las Islas Canarias, “Estamos muy satisfechos de abrir nuestra sexta tienda en Lanzarote, duplicando nuestra presencia en la isla en tan solo un año. Esta nueva apertura es el reflejo de nuestra decidida apuesta por Canarias y nuestro compromiso por estar cada día más cerca de nuestros clientes.”

Para facilitar la experiencia de compra de los clientes, la nueva tienda dispone de un amplio parking con cerca de 150 plazas de aparcamiento. Pensando en la sostenibilidad y la movilidad eléctrica, cuatro de estas plazas están equipadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos. El nuevo centro ha sido construido bajo los altos estándares de sostenibilidad de la cadena y cuenta con otras medidas de eficiencia energética, como el sistema de iluminación LED o la instalación fotovoltaica, que le permitirá generar hasta el 25% de la energía que consume.

Promoción del producto canario

Gracias a su proyecto de expansión en Canarias, Lidl fortalece su papel como motor de desarrollo para el sector agrícola local. De hecho, la compañía trabaja con cerca de un centenar de proveedores canarios, a quienes el pasado año compró mercancía por valor de unos 100 millones de euros.

De esta manera, Lidl consolida su papel como plataforma estratégica para el crecimiento del sector agrícola local, gracias a la promoción del producto canario en su red de 39 tiendas repartidas por cinco islas, donde los clientes pueden encontrar artículos elaborados en Canarias a lo largo de todo el año, como frutas y verduras – tomates, plátanos, papas, papaya, batata roja de Lanzarote –, carne, pescado, lácteos, vinos, snacks o una amplia sección de plantas.

Además, la cadena de supermercados fomenta el consumo de producto local a través de sus principales canales de difusión como su tradicional folleto, las redes sociales o su app de ventajas, Lidl Plus.