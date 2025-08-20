¿Dónde puedes repostar hoy gasolina en la provincia Santa Cruz de Tenerife sin hacer un agujero en tu bolsillo?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, miércoles 20 de agosto, con Gasolina 98, la estación DISA EL MAYORAZGO de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,099€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife, en Avenida Calvo Sotelo. Allí, la estación SHELL LA LAGUNA tiene la Gasolina 98 a 1,099€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, CALLE MENCEY ADJONA, S/N del municipio de San Miguel de Abona es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,959€. La segunda opción más económica de la provincia está en Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, estación DISA EL MAYORAZGO de CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, donde la Gasolina 95 está a 0,975€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en San Miguel de Abona, isla de Tenerife, estación PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N. Allí tiene un precio de 0,947€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio DISA EL MAYORAZGO en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, donde el precio del Gasóleo A es de 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N en el municipio de San Miguel de Abona a 0,947€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA EL MAYORAZGO de CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 en Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, a 1,099€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SHELL LA LAGUNA en Avenida Calvo Sotelo de San Cristóbal de La Laguna a 1,099€ el litro.

La estación PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N en el municipio de San Miguel de Abona es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,959€ el litro, seguida por la estación DISA EL MAYORAZGO de CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,139€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,234€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 20 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,147€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,233€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,343€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,344€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

La estación de DISA VALVERDE en Valverde, Calle de la Constitución, 22, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de El Hierro, a 1,550€ el litro. Otra opción está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la estación DISA FRONTERA a 1,550€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de El Hierro, la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de Frontera en CALLE EL MATORRAL, 55 tiene un precio de 1,369€ el litro.

El Hierro tiene hoy, miércoles 20 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. a 1,341€ el litro. La segunda más económica de la isla de El Hierro estaría en Valverde, DISA VALVERDE, en Calle de la Constitución, 22, donde el litro está a 1,426€.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

El gasoil al mejor precio de La Gomera se encuentra hoy en San Sebastián de la Gomera, estación DISA MUELLE GOMERA de Paseo Fred Olsen, 3, donde sale a 1,371€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Alajeró, estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, donde se puede encontrar el gasoil a 1,371€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Gomera, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de San Sebastián de la Gomera tiene el carburante Gasolina 98 a 1,484€ el litro en Paseo Fred Olsen, 3. En Alajeró, Carretera TF-713 km 38, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,484€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 20 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en La Gomera, hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3 a la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA para llenar el tanque por 1,374€ el litro. Otra opción sería ir hasta Alajeró, a Carretera TF-713 km 38, donde la estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO ofrece la Gasolina 95 a 1,374€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 20 de agosto, está en la estación de servicio DISA EL MAYORAZGO de CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 a 0,975€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,975€ el litro.

El diésel más barato está en DISA EL MAYORAZGO, a 0,975€ el litro, situada en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,975€ el litro en Gasóleo A en Calle Subida al Mayorazgo.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,099€ el litro, en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 en la estación de servicio DISA EL MAYORAZGO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,100€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, miércoles 20 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio CEPSA LOS ANDENES, que ofrece el mismo carburante a 1,079€ el litro en Avenida El Paso, 108.

La estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 ofrece el gasoil a 1,028€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,029€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación SHELL LA LAGUNA, en Avenida Calvo Sotelo, donde encontrarás a 1,099€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera PCAN también ofrece la Gasolina 98 a 1,183€ el litro en Avenida Los Menceyes, 223.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.