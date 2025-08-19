La era de los viajes eleva el empleo en el turismo a su máximo histórico en Canarias

El número de afiliados a la Seguridad Social en las actividades relacionadas con el turismo –hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos– creció en julio en Canarias un 3,3% interanual, hasta alcanzarse por primera vez los 175.076 trabajadores de alta en la Seguridad Social. Así se extrae de los datos de Turespaña publicados ayer por el Ministerio de Industria y Turismo, que agregan que se trata del mayor incremento porcentual del conjunto de las Comunidades Autónomas. De esos 175.076 trabajadores, 156.028 son asalariados –un alza interanual de un 3,6%– y el resto, 18.275 personas, autónomos –1,5%–.

A nivel de España, los afiliados en actividades turísticas crecieron un 2,9% en julio respecto al mismo mes del año anterior –cuatro décimas menos que en el Archipiélago–, aumentando en términos absolutos en 82.821 trabajadores, hasta alcanzar una cifra total de 2,98 millones. De esta forma, en julio continuó la tendencia de aumento interanual del número de afiliados que se inició en junio del 2021.

Los trabajadores de alta en actividades turísticas suponen el 13,8% del total de afiliados en la economía nacional. El total de afiliados en el conjunto de la economía española creció un 2,3% interanual en julio. La variación de los ocupados en activo en la Seguridad Social fue positiva en todas las ramas turísticas durante el mes de julio. En la hostelería se registró un crecimiento de 40.157 afiliados –16.708 en los servicios de alojamiento y 23.449 en los servicios de comidas y bebidas–, mientras que en agencias de viajes fue de 1.014 trabajadores. En las otras actividades turísticas el incremento fue de 41.650 trabajadores.

El número de trabajadores en el sector crece en el Archipiélago al mayor ritmo del país

En el séptimo mes del año, la cifra de asalariados en el sector turístico –que representa el 82,9% del total de trabajadores afiliados en dicho sector– aumentó un 3,3% en relación al mismo mes del año anterior. Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos –0,8%– como en hostelería –2,5%– y, dentro de esta, en los servicios de alojamiento, un 3,5%, y en los de comidas y bebidas, un 2,1%. La tónica en las Islas fue la misma, con incrementos generalizados en las tres áreas de actividad.

A su vez, el empleo autónomo en el turismo, que representa el restante 17,1% del total de trabajadores afiliados en el sector, creció un 0,7%. De acuerdo con los datos de Turespaña, en la actividad de hostelería se registró un avance del 0,1%, mientras que en las agencias de viajes se produjo un incremento interanual del 3% en el número de autónomos.

Por comunidades, en el conjunto de la hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos, los afiliados se incrementaron en todas las autonomías. El mayor crecimiento se dio en Canarias y en Andalucía, con un 3,3% y un 3,2%.