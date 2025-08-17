El precio de la gasolina y diésel hoy domingo: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Para llenar tu vehículo hoy, domingo 17 de agosto, con Gasolina 98, la estación CEPSA de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Filipinas, 9, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,075€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en San Miguel de Abona, isla de Tenerife, estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo. Allí tiene un precio de 0,925€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en San Miguel de Abona, isla de Tenerife, CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde el precio del Gasóleo A es de 0,925€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Avenida Lucio Diaz Flores Feo del municipio de San Miguel de Abona es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,925€. La segunda opción más económica de la provincia está en San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife, estación PLENERGY de CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde la Gasolina 95 está a 0,925€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 17 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo a la estación de servicio OCÉANO para llenar el tanque por 0,925€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Miguel de Abona, a CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 0,925€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en San Miguel de Abona, estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde sale a 0,925€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Miguel de Abona, estación de PLENERGY en CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 0,925€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CEPSA de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,075€ el litro en Calle Filipinas, 9. En Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy domingo 17 de agosto, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,139€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,233€ el litro en la estación PCAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,343€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,344€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,147€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,234€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,369€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,454€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,550€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,550€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy domingo 17 de agosto, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,341€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,426€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,329€ el litro.

La Gomera tiene hoy, domingo 17 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,329€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,374€.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,429€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,484€ el litro.

Para la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a la estación CEPSA, en Calle Filipinas, 9, donde encontrarás a 1,075€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en Calle Subida al Mayorazgo.

La estación CANARY OIL, S.L. del municipio de Santa Cruz de Tenerife en Calle Subida al Mayorazgo ofrece hoy, domingo 17 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL, que ofrece el mismo carburante a 0,980€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo ofrece el gasoil a 0,975€ el litro, siendo el diésel más barato de Santa Cruz de Tenerife, mientras que se puede conseguir a 0,995€ el litro en la estación GMOIL en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 0,975€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación OCÉANO a 0,978€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este domingo 17 de agosto está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 0,975€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO a 0,978€ el litro de Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8 a 1,108€ el litro.

