Incendios forestales
Nuevas lanzaderas este domingo para viajar en tren entre Zamora y Madrid
Renfe han detallado que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios
Carlos Gil Andrés
Los incendios mantienen suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia desde hace cuatro días, pero desde Renfe ya han confirmado que este domingo funcionarán las lanzaderas entre Zamora y la capital de España que ya se pusieron en marcha la jornada del sábado.
Los horarios de Madrid a Zamora son a las 13.20 y a las 19.17 horas, mientras que de Zamora a Madrid saldrán dos AVE a las 14.36 y a las 20.11 horas.
Fuentes de Renfe han detallado a La Opinión de Zamora que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios y la recomendación es de las autoridades de Protección Civil.
