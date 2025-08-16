HiperDino cierra su campaña de verano con la entrega de más de 30.000 euros en premios

HiperDino ha cerrado su campaña estival repartiendo 31.000 euros entre sus clientes como reconocimiento a su fidelidad, incluso en verano.

Así, las compras superiores a 15 euros en las tiendas de HiperDino, SuperDino o de la plataforma online, eran candidatas a ganar tarjetas regalo por un importe de 500 euros. Y si además, el ticket incluía algún producto de las 22 marcas colaboradoras, este importe podía llegar a duplicarse.

Durante los 32 días que ha durado la promoción, los clientes mayores de edad podían registrar tantos tickets de compra como quisieran, siempre y cuando fuese superior a 15 euros en hiperdino.es/verano.

La dinámica de la campaña premiaba doblemente a quienes incorporaban a su cesta de la compra productos de Président, Havana Club, Campofrío, entre otras marcas destacadas.

Como resultado, la cadena ha repartido 18 tarjetas de 500 euros y 22 tarjetas de 1.000 euros, unos premios que reflejan el agradecimiento de HiperDino a la confianza de sus clientes y el compromiso del grupo por ofrecer una estrategia de buenos precios todo el año.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito.

En la actualidad, su red incluye más de 280 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos y una dark store, dedicada exclusivamente a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 36 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.

A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.