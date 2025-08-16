Femete renueva “EmergeYa” para combatir la economía sumergida

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) desarrollará el proyecto “EmergeYa 2025”, una iniciativa destinada a luchar contra la economía sumergida y promover el consumo responsable en el Archipiélago. Este proyecto está subvencionado por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, según recoge la resolución publicada hoy lunes en el Boletín Oficial de Canarias.

“EmergeYa 2025” dará continuidad al servicio de denuncia anónima, mediante el cual cualquier persona, empresa o profesional podrá informar de manera confidencial sobre actividades económicas que, presuntamente, se desarrollen de forma clandestina, ilegal o irregular. Las comunicaciones se canalizarán a través de un formulario disponible en la web de Femete (aquí el enlace), que será remitido a las autoridades competentes para su evaluación y actuación.

El proyecto también ofrece una vía para que empresas o personas trabajadoras autónomas que se encuentren en situación irregular puedan manifestar su intención de regularizarse. En caso de no hacerlo dentro de un plazo razonable, se procederá a presentar una denuncia o solicitud de comprobación ante la Administración.

Con esta nueva edición, Femete refuerza su colaboración con las administraciones públicas en la lucha contra el intrusismo, la competencia desleal y el fraude, defendiendo así un mercado laboral y empresarial más justo y transparente en Canarias.

Para más información, se puede contactar a través del teléfono 922 296 700, del correo electrónico femete@femete.es o en la web www.femete.es.