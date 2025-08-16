Arranca la huelga en el handling de Easyjet y British Airways: servicios mínimos de más del 80% en Canarias
UGT denuncia incumplimientos salariales y laborales mientras las protestas se extienden a aeropuertos de todo el país
Servimedia
La huelga en la compañía Menzies, cuyos trabajadores prestan servicios de asistencia en tierra para aerolíneas como Easyjet, Emirates, American o British Airways, arranca este sábado y continuará mañana domingo. Se suma a la de Azul Handling, que presta servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas del grupo Ryanair en los aeropuertos españoles, que se inició ayer viernes.
Las huelgas están promovidas por UGT. La de Azul se desarrolla de 5.00 a 9.00 horas, de 12 a 15.00 horas y de 21 a 23.59 horas. Tras los tres primeros días (15, 16 y 17 de agosto) continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025.
Los servicios mínimos son de más del 80% de los vuelos en las rutas a Canarias y Baleares, del 60% en rutas internacionales y de más de cinco horas con transporte alternativo y de entre el 30 y el 40% en las rutas nacionales de menos de cinco horas.
Los motivos alegados por el sindicato son la falta de creación de empleo estable y de consolidación de jornada para el personal fijo a tiempo parcial, la "imposición y coacción" en la realización de horas complementarias aplicando en algunos casos sanciones "desproporcionadas", el "incumplimiento reiterado" de dictámenes de la Comisión Paritaria del convenio sectorial sobre garantías y pluses y las restricciones a la reincorporación tras el alta médica y la adaptación de jornada para ejercer el derecho a la conciliación familiar.
El sector aéreo de FeSMC-UGT exigió a la empresa que retire las sanciones, cumpla los dictámenes de la Comisión Paritaria y abra de inmediato un proceso de negociación real.
En el caso de Menzies, la huelga responde al "incumplimiento de las garantías salariales" recogidas en el V Convenio de Sector de Handling y los acuerdos ratificados en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
Las movilizaciones se llevarán a cabo los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto de 2025, en todos sus centros de trabajo y en todos los aeropuertos del territorio nacional donde operan.
UGT exige la aplicación inmediata de los dictámenes de Comisión Paritaria del V Convenio Sectorial de Handling y el acuerdo del SIMA, una planificación "racional" de cuadrantes y cumplimiento de jornada legal, contratación suficiente para atender la carga operativa y regularización de las nóminas.
