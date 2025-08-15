Los ventiladores; el aire de moda que vuela de las estanterías canarias

En Canarias, la ola de calor no solo eleva los termómetros, también vacía las estanterías de cientos de comercios canarios. Los ventiladores y aparatos de aire acondicionado se convierten en objeto de deseo y, en muchas tiendas, casi en pieza de coleccionista al repetirse la misma respuesta: «ya no queda ni uno». Las altas temperaturas de esta semana disparan una demanda que deja claro que, en cuestión de confort climático, la improvisación suele jugar en contra.

Estanterías vacías, productos agotados y hasta listas de espera, que en ocasiones superan las dos semanas, para unos aparatos que vuelan de los almacenes nada más comenzar agosto. Más aún en episodios extremos como el vivido el pasado viernes cuando el Gobierno de Canarias activó, por primera vez en la historia, la alerta máxima por altas temperaturas en todas las Islas al mismo tiempo.

Los 'pingüinos', los favoritos

A pesar de la desesperación de muchos clientes por comprar un artilugio que baje los grados de manera inmediata, hay un favorito: el aire acondicionado portátil, lo que se conoce comúnmente como ‘pingüinos’. No solo por el fresco que emite sino por ser, normalmente, del tamaño de una silla, con ruedas y de fácil instalación. Su funcionamiento es sencillo pues aspira el aire caliente, lo enfría mediante un ciclo de refrigeración y lo expulsa de vuelta a la habitación bajando el mercurio considerablemente. Solo se necesita enchufar a la corriente y poner un tubo en el exterior.

«Llevábamos una campaña comercial muy normal, incluso un poco inferior a la de año pasado, pero se ha revitalizado lógicamente en agosto. En lo que va de mes hay un crecimiento muy fuerte incentivado, obviamente, por la ola de calor», afirma el director de comunicación de El Corte Inglés en Canarias, Alfredo Medina.

Un crecimiento motivado por quienes acuden a los centros comerciales, ya no solo por la poca temperatura que hay en su interior, sino «en busca de algo que les solucione el problema inmediatamente, que baje el termómetro de ya para ya» detalla.

Ventiladores de techo

Tras los ‘pingüinos’, los más solicitados son los ventiladores de techo. Atrás quedó la imagen de cinco aspas que colgaban del techo y había que tirar de un hilo para que el aire comenzara a refrescar la cabeza de quien lo activaba. «Ahora vienen con mando a distancia, apenas hacen ruido y con un consumo energético bastante bajo, no gasta más que una lámpara normal», explica Medina.

Maribel García, vecina de Santa Cruz de Tenerife, es una ‘víctima’ de esta realidad. Tras visitar diez tiendas (cuatro grandes superficies y seis comercios de electrodomésticos) acabó comprando un ventilador de techo. «Quería un aire acondicionado pero en todos lados estaba agotado. Llevaba tres noches sin dormir y decidí que no volvería a casa sin algo que acabara con este tormento», comenta. «No estaba en mi cabeza comprar un ventilador de techo porque me recordaba a casa de mis abuelos y era como algo antiguo, pero bendito remedio», añade.

Precios y previsión

«Los precios se mantienen similares a los del año pasado», según Medina. Unas cuantías que oscilan entre dos y más de mil euros, en base a las características, el tamaño y las funciones de cada dispositivo.

La previsión se hace fundamental para evitar hacer colas, pagar un precio elevado, sentir frustración,... y también calor. «Hay quien tiene este problema resuelto desde junio o incluso antes. Es fácil, sé que va a hacer calor en agosto y compro un aparato de ventilación antes», puntualiza Medina.

Esto fue lo que hizo Miguel Delgado, de Mogán. «A mi me cogió un verano, pero otro sí que no. Desde hace cuatro meses instalé en mi casa dos aparatos de aire acondicionado y ahora entiendo que es la mejor inversión que he podido hacer», asegura mientras se ríe.

En su caso optó por la decisión más compleja por tiempo y por burocracia. No solo se trata de pagar el aparato de aire acondicionado en sí. La instalación de este sistema en una vivienda conlleva una certificación específica emitida por el Ministerio de Industria o por la Consejería de Industria del Gobierno canario y que conlleva, además, un gasto económico entre 250 y 300 euros.

Los de toda la vida

El lado opuesto, el más barato, es el más sencillo: los ventiladores. Existen pequeños, medianos, grandes, de columna, portátiles, de cable,... para ‘todos los gustos'. Y también la opción más recurrente para quienes apuran hasta el último momento y no encuentran lo que quieren. Una situación que le ocurrió a la gomera Lupe Herrera. «Esperé a última hora pensando que correría algo de viento, no es descabellado que pase en la isla porque siempre lo hay, y pasando días, pasando días, lo dejé ir hasta que fui y solo quedaba un ventilador en la tienda. Por suerte no hace nada de ruido», se consuela Herrera.