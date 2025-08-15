¿Quiéres ahorrar echando gasolina a tu coche? Mira la lista de precios de hoy 15 de agosto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, viernes 15 de agosto, son los siguientes.

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El gasoil más barato de la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo. Allí tiene un precio de 0,975€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio OCÉANO TACO en San Cristóbal de La Laguna, isla de Tenerife, CALLE SANTA AMELIA, 20, donde el precio del Gasóleo A es de 0,975€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la estación de la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 0,975€. La segunda opción más económica de la provincia está en San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife, estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la Gasolina 95 está a 0,975€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 15 de agosto, con Gasolina 98, la estación CEPSA de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Filipinas, 9, es la mejor opción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La Gasolina 98 está a 1,075€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Santa Cruz de Tenerife, isla de Tenerife, en Calle Subida al Mayorazgo. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,343€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,344€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,147€ el litro.

La Palma tiene hoy, viernes 15 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,139€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,233€.

La gasolina más barata de este viernes en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,341€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,426€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,369€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,454€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,550€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,550€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de San Sebastián de la Gomera en Paseo Fred Olsen, 3 tiene un precio de 1,371€ el litro.

La estación de DISA MUELLE GOMERA en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,484€ el litro. Otra opción está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,484€ el litro.

La Gomera tiene hoy, viernes 15 de agosto, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA a 1,374€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en Alajeró, OCÉANO PLAYA SANTIAGO, en Carretera TF-713 km 38, donde el litro está a 1,374€.

