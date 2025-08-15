Donación de ordenadores a APANATE para su labor con personas con autismo

La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) ha entregado 16 ordenadores de sobremesa con sus respectivas pantallas a APANATE, asociación sin ánimo de lucro que trabaja con personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). Esta donación forma parte de la campaña #YoSoyResponsable, un proyecto impulsado por Femete que promueve la cultura de la Responsabilidad Social en su ecosistema empresarial.

Durante el acto de entrega, la presidenta de APANATE, Carmen D. Rosa Díaz Bonilla, expresó su agradecimiento: “Esta donación es muy valiosa para nuestra entidad porque nos permitirá seguir mejorando los servicios y recursos tecnológicos que ofrecemos, fundamentales para la atención de las personas con TEA. Agradecemos sinceramente a Femete este gesto solidario que refuerza nuestro compromiso con las familias que, desde 1995, son el motor y la razón de ser de nuestra entidad”.

Por su parte, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, destacó que “con iniciativas como esta, queremos demostrar que las pymes, micropymes y profesionales también pueden aportar su granito de arena para construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. La Responsabilidad Social Corporativa no es patrimonio exclusivo de las grandes empresas. Desde Femete, con la campaña #YoSoyResponsable, estamos creando un espacio de encuentro real entre empresas y entidades sociales como APANATE, promoviendo la contribución activa y voluntaria al bienestar social, económico y ambiental de Canarias”.

Compromiso con los valores

Femete, por su parte, reafirma con este tipo de acciones su compromiso firme con los valores de responsabilidad, solidaridad y sostenibilidad, apostando por un modelo de desarrollo empresarial más humano y comprometido con su entorno.

APANATE está considerada Entidad de Utilidad Pública y es miembro de redes como Autismo España, FESPAU, Autismo Europa, la Organización Mundial de Autismo, Plena Inclusión y la Plataforma de ONGs de Voluntariado de Tenerife.

Su misión es acompañar y apoyar a las personas con TEA, una condición neurológica que afecta su forma de comunicarse, comportarse e interactuar con el entorno. Desde su fundación en 1995, APANATE ha evolucionado gracias al impulso constante de las familias, quienes continúan siendo su principal motor.