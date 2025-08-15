¿Adiós a las tarjetas de crédito? Una reconocida empresa las quitará para siempre

Nadie sale de su casa sin las llaves, el móvil y... la tarjeta de crédito. Estas tres cosas son las más importantes que tenemos que llevar siempre encima, porque es lo que necesitamos para poder hacer nuestro día con normalidad. Sin embargo, la empresa Mastercard ha llegado para cambiar todo esto.

La multinacional financiera va a dar un vuelco a las reglas del juego, porque ha anunciado una importante novedad que afectará a todos los que pagan sus compras con tarjetas de crédito. Estas son vitales ahora mismo, porque eliminan la necesidad de llevar grandes cantidades de efectivo, ofreciendo mayor seguridad y comodidad en las transacciones. Para seguir contribuyendo a la protección de los usuarios, Mastercard las quitará en este tipo de transacciones.

Despídete de las tarjetas de crédito en las compras online

Mastercard ha creado un nuevo sistema de pagos online para garantizar la seguridad y la protección de datos a todos sus clientes. A pesar de que estas cuentan con medidas de seguridad avanzadas que protegen a los usuarios contra fraudes y robos, aún se dan casos de phishing y suplantación de identidad.

Este método sustituye el método tradicional por otro más fácil de usar. El mecanismo de Mastercard no pedirá introducir los números de las tarjetas en el momento de comprar por internet; en su lugar, la empresa usará un 'token'.

Los 'tokens' son un valor numérico aleatorio que se envía al móvil cliente y que reemplaza al número de la tarjeta. Este sistema se tendrá que poner en marcha junto a los bancos y no estará disponible hasta 2030. Cuando se implante, ya no será necesario introducir los datos personales, sino que bastará con poner esos dígitos al azar.

