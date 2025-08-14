¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy jueves?

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 14 de agosto, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación DISA EL CHORRILLO de Santa Cruz de Tenerife, Carretera General del Sur km 9, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,959€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,975€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Carretera General del Sur km 9, donde la gasolinera DISA EL CHORRILLO tiene la Gasolina 95 a 0,959€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,975€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Filipinas, 9, con la Gasolina 98 a 1,059€ el litro en la estación de servicio CEPSA. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la DISA EL CHORRILLO de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Carretera General del Sur km 9, con un precio de 1,079€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

La estación DISA EL CHORRILLO de Carretera General del Sur km 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,959€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio DISA EL CHORRILLO de Carretera General del Sur km 9 en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,959€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en la estación de servicio CEPSA en Calle Filipinas, 9, a 1,059€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA EL CHORRILLO en Carretera General del Sur km 9 de Santa Cruz de Tenerife a 1,079€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,344€ el litro.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,139€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,233€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,147€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,234€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,341€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,426€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,369€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,454€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,550€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,550€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de San Sebastián de la Gomera en Paseo Fred Olsen, 3 tiene un precio de 1,371€ el litro.

La estación de DISA MUELLE GOMERA en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,484€ el litro. Otra opción está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,484€ el litro.

La Gomera tiene hoy, jueves 14 de agosto, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA a 1,374€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en Alajeró, OCÉANO PLAYA SANTIAGO, en Carretera TF-713 km 38, donde el litro está a 1,374€.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 0,975€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 1,094€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, jueves 14 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio REPSOL, que ofrece el mismo carburante a 1,079€ el litro en Calle Libertad.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde encontrarás a 1,100€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO también ofrece la Gasolina 98 a 1,184€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

