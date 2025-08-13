Canarias trendrá vuelos diarios con Asturia a partir de 2026

Canarias contará con vuelos directos diarios a Asturias durante todo el año, a partir de octubre de 2026, si bien en los próximos meses irán aumentando los vuelos programados por la compañía Binter, que garantiza también las conexiones con el resto de islas del Archipiélago.

Serán 3.696 plazas semanales las que ofertará la compañía canaria que conectará Tenerife y Gran Canaria con la comunidad asturiana. La aerolínea se ha comprometido a que, al menos el 65 por ciento de los pasajeros sean residentes en las islas, informa el Gobierno asturiano, que destinará 363.000 euros anuales a un convenio de promoción de los recursos turísticos del Principado en esa comunidad autónoma.

El próximo mes de octubre habrá cinco frecuencias semanales a cada uno de los dos destinos, y posteriormente, desde finales de marzo hasta finales de octubre de 202, habrá vuelo directo seis días a la semana a cada isla. En el invierno de 2026 la doble conexión con Canarias pasará a ser diaria, de modo permanente, durante todo el año.

Campaña

Binter promocionará los recursos de la comunidad tanto en soportes digitales (web y redes sociales) como en los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria, no sólo en las vallas, pantallas o soportes publicitarios convencionales, sino también en espacios específicos como las salas VIP.

Las propias aeronaves de la compañía contarán con elementos promocionales de Asturias a bordo en reposacabezas, folletos o portaequipajes. Además, el Principado tendrá presencia en la revista corporativa de la compañía.

Las nuevas conexiones con Tenerife Norte y Gran Canaria operadas por Binter y la posibilidad de continuar viaje al resto de islas en vuelos en conexión se suman a la oferta de rutas regulares que ya ofrecen otras compañías como Volotea (Tenerife Sur, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) o Vueling (Tenerife Norte).

Las conexiones entre Asturias y el archipiélago han ido aumentando de manera progresiva desde 2019, lo que ha favorecido un incremento del 79,6 por ciento en el número de turistas procedentes de Canarias en los últimos cinco años, al pasar de 28.568 en 2019 a 51.283 en 2024.