Niño Becerra tiene muy claro cuál es el gran problema del turismo en España: "Llegan 50 años tarde"

La gentrificación es un gran problema actualmente para España, porque está perjudicando gravemente a los habitantes de muchas ciudades. En capitales como Madrid, Sevilla o Barcelona es imposible encontrar una vivienda céntrica, ya que esas casas se están reconvirtiendo en apartamentos turísticos. Ahora, el economista Santiago Niño Becerra ha dado la clave de por qué se ha llegado a este punto en el turismo de masas.

Sí al turismo, pero no masificado

A pesar de que el turismo es un motor económico fundamental para el país, también ha generado diversos problemas que afectan a los residentes de las ciudades más visitadas. Miles de personas se quejan de la falta de oferta en la vivienda que se produce en las zonas más turísticas.

Además, el auge de los alquileres turísticos expulsa a los locales de sus barrios, elevando los precios de la vivienda y dificultando el acceso a ella para la población local. Niño Becerra cree que la actuación de los gobiernos locales está llegando tarde para evitar esta problemática.

Niño Becerra dice que ya vamos tarde

Santiago Niño Becerra ha manifestado en su cuenta de X (antes Twitter) su malestar por la gentrificación: "Pienso que estas reflexiones llegan 50 años tarde, lo que pone de manifiesto que la ausencia de medidas para encauzar un número creciente de visitantes (que no ha significado un aumento en términos reales del gasto medio por turista y día de estancia)".

Así comienza un hilo del famoso economista que critica a todas las ciudades que no han combatido y han puesto límites al turismo a gran escala. Becerra piensa que esto no es problema de un único partido, y que esto se debe pelear desde todos los frentes: "Más allá de los colores de los gobiernos habidos en esos 50 años. Es como si también con respecto al Turismo, se hubiese aplicado aquella frase dicha para la Industria: 'La mejor política turística es la que no existe'."

Para el doctor en economía este "desaguisado" es muy difícil de arreglar, porque una vez que los empresarios y hosteleros de una ciudad están contentos con la alta afluencia de gente, será muy difícil quitarle la gallina de los huevos de oro.