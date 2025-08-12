Melquíades Expósito, quesero: "Ser autónomo en el sector primario es un deporte de riesgo"

Melquíades Ancor Expósito es el autor del queso ‘El minero’, que ha sido seleccionado como Mejor Queso de Canarias 2025. Está elaborado con leche cruda de cabra con cobertura de ceniza y el hongo penicillium candidum. Su creación desde su quesería en Santa Úrsula destaca este año entre la gastronomía de las Islas con una peculiar presentación volcánica.

¿Cómo empezó su proyecto con la granja y la elaboración de productos lácteos?

En 2012 compramos animales de todas las razas de Canarias, con un proyecto pequeño para ser autosostenibles. Plantábamos casi el 70% del alimento de los animales, intentando hacerlo ecológico. La idea era hacer yogur y salirnos de lo habitual. Pues además de yogur, queríamos hacer una línea de productos lácteos con leche de cabra: arroz con leche, yogures con sabores, kéfir, entre otros. Éramos dos personas al principio, pero mi socio abandonó el proyecto y ahora me encargo de todo.

En un principio no iban a dedicarse al queso, sin embargo, ¿por qué comenzaron su producción?

La expectativa era centrarnos en el yogur, pero el mercado pedía queso. Decidí hacer un queso semicurado porque me gusta innovar. En Navidad, cuando no teníamos suficientes cabras ni leche propia, se me ocurrió hacer un queso pequeño usando ceniza alimentaria que traje de Francia y es, precisamente, el que ganó el premio de Mejor Queso de Canarias este año.

¿Por qué decide usar ceniza en el queso?

Siempre me ha gustado hacer cosas distintas e innovar en la cocina. Por ejemplo, ya desde antes elaborábamos quesos untados con curri o, hace poco, hice uno nuevo con pétalos de rosa. En el caso de la ceniza no es un producto común. De hecho, la importamos de Francia y está, naturalmente, autorizada para el consumo alimentario. Así le aportamos un toque diferente, pues aunque ya hay un queso francés con ceniza en medio, a mí se me ocurrió poner la ceniza en la cobertura, lo que para el público en general le resultó original.

¿Qué le aporta la ceniza al producto final?

Lo principal es que es visualmente llamativo. El queso es tipo rulo, blanco por dentro y con borde negro de ceniza. Luego se cubre con moho, lo que crea un contraste. Son bolas de unos 100 gramos, del tamaño entre una pelota de ping-pong y una pelota de tenis. Las catas del concurso eran a ciegas, pero la gente que ha probado este queso destaca la textura cremosa y el toque arenoso de la ceniza, que no amarga pero aporta un leve sabor ahumado. La presentación del queso en la tabla también llama mucho la atención por su aspecto diferente.

¿Cómo es su rutina diaria como quesero?

Somos dos personas y hacemos todo nosotros, excepto la parte administrativa. Yo empiezo a las cinco y media de la mañana y mi compañera, Davinia, llega a las seis. Sobre esa hora empezamos a pasteurizar leche para yogures tres días a la semana. La leche para quesos es cruda, es decir, que no pasa por ningún proceso después del ordeño. A media mañana terminamos el ordeño y transformamos la leche en queso. Los días que no hacemos queso, almacenamos leche para otros productos. Dos días a la semana nosotros mismos hacemos la distribución.

¿Dónde venden los productos?

En casi todo Tenerife, especialmente Santa Úrsula. Tenemos distribuidores para el norte y sur de la Isla y también en Lanzarote. Vendemos en tiendas especializadas y mercados. La producción es bastante elevada, de hecho, el local es pequeño y estamos en un momento de crecimiento, con necesidad de ampliar.

¿Tiene antecedentes familiares en el mundo del queso?

Sí, mi padre estaba vinculado a la ganadería con vacas, vengo de una familia ganadera y de agricultores. El relevo generacional en este oficio es complicado, ya que es un deporte de riesgo ser autónomo en el sector primario. Aun así hay casos de algunos jóvenes en el norte que están empezando pequeñas queserías para dar una salida diferente a la leche que antes vendían a centrales.

¿Puede contar más sobre su última innovación con el queso con pétalos de rosa?

Comenzó como un encargo del ayuntamiento de San Úrsula para el Día de la Madre. Hice unos 200 quesos de 200-300 gramos, con pétalos de rosa. Los pétalos le dan aroma y un toque visual muy agradable.

¿Tiene algún sabor favorito o prefiere seguir descubriendo nuevos quesos?

Me gusta cambiar, no podría elegir uno en específico. Ahora estoy desarrollando un queso azul que no es roquefort, sino uno con un cultivo de penicillium distinto, que puede quedar muy bien.