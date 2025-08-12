Los aeropuertos canarios registran 4,6 millones de pasajeros en julio

Los aeropuertos de Canarias contabilizaron el pasado julio un total de 4.637.049 pasajeros, un 6,3% más que el mismo mes de 2024, informó AENA en un comunicado.

De la cifra total de viajeros, 4.597.800 corresponde a pasajeros comerciales, de los cuales 2.133.715 en vuelos nacionales, un 6,4% más respecto a julio del año pasado, y 2.464.085 en internacionales, un 5,9% más.

Además, se gestionaron 40.830 movimientos de aeronaves, un 4,6% más, y se transportaron 2.828 toneladas de mercancías, un -1,9% menos respecto a julio del año pasado.

Datos por aeropuerto

El aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros con 1.286.184, lo que representa un incremento del 6,4% respecto al mismo mes del año pasado.

Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1.094.961 pasajeros y un aumento del 1,4%; César Manrique-Lanzarote, con 798.998 pasajeros (+7,3%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 662.661 (+8,6%); Fuerteventura, con 617.573 (+12,6%); La Palma, con 133.918 (+2,6%); El Hierro, con 30.485 (+5,0%); y, La Gomera, con 12.269 pasajeros (+4,2%).

En lo que va de año, los aeropuertos canarios han registrado 31.671.482 viajeros, un 5,0% más que en el mismo periodo de 2024.

De los 31.481.904 pasajeros comerciales, 12.807.207 viajaron en vuelos nacionales, un 5,1% más, y 18.674.634 lo hicieron en vuelos internacionales, un 5,1% más respecto al acumulado en este mismo periodo de 2024.

De enero a julio de 2025, se gestionaron 281.041 movimientos de aeronaves, un 5,0% más que en el pasado año, y se registraron 18.665 toneladas de mercancías transportadas, un -2,5% menos que en 2024.