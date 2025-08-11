La Zona Especial Canaria supera ya la barrera de los 11.000 puestos de trabajo creados

Un total de 125 negocios se acercaron durante el pasado año a la Zona Especial de Canarias (ZEC) con el objetivo de cumplimentar la tramitación precisa para poder acceder al incentivo de baja tributación (4%) de sus beneficios. De ellas, 70 consiguieron cubrir con éxito el proceso –el resto continúa en ello–, con lo que la ZEC pasa a contar con 895 negocios. Se queda así llamando a las puertas de las 900 mientras que el empleo neto –saldo entre altas y bajas– que han creado sí ha servido para traspasar el muro de los 11.000 puestos de trabajo (11.045) totales.

Así consta en la documentación enviada por el presidente de la ZEC, Pablo Hernández, al Ministerio de Hacienda en los últimos días del mes pasado. Junto a las memorias de actividad correspondientes a los años 2022 y 2023, y un avance de lo acaecido el pasado 2024, Hernández comunica al ministerio de la también vicepresidenta, María Jesús Montero, que la zona de baja tributación «progresa adecuadamente para convertirse en uno de los incentivos fiscales de referencia en Europa».

En la zona de baja tributación del Archipiélago operan ahora 895 empresas

Desde su creación en el año 2000, al calor de la ZEC se han creado 11.045 puestos de trabajo a un ritmo medio de 442 anuales y con un incremento de la intensidad a partir de la consolidación de sectores como el audiovisual y el de los videojuegos, por ejemplo. De esa madurez da cuenta el presidente Hernández en alusión a los resultados cosechados durante el ejercicio 2023.

Más empleo

Para sostener esa afirmación, se basa en la paulatina mayor atracción que ejerce el incentivo sobre «empresas de dimensión media». Las protagonistas del tejido productivo del Archipiélago son micropymes y pymes, por lo que ganar tamaño en algunos de los negocios aparece como un objetivo irrenunciable. Cuanto más grandes sean las empresas, más empleo son capaces de generar y mayor resistencia presentan ante eventuales reveses. Así, las inscritas en la ZEC propician una media de trece puestos de trabajo cifra que prácticamente duplica al del resto del tejido empresarial de la comunidad autónoma.

También los salarios medios percibidos por quienes trabajan en estas compañías superan la media de Canarias, cuestión no muy complicada teniendo en cuenta que se sitúan entre los más bajos del país. Ayuda a ello una facturación conjunta que alcanza los 3.262 millones de euros.

Cada millón de euros de coste fiscal sirve para generar 379 puestos de trabajo

Datos todos ellos que, en opinión de Hernández, convierten a la ZEC «en uno de los incentivos fiscales más eficientes del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), generando aproximadamente 379 empleos por millón de euros de coste fiscal , frente a los aproximadamente trece empleos por millón de euros» que llegan desde Europa o que dejan de tributarse merced a las dotaciones de beneficios a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). Esta última figura fiscal permite a las empresas guardar la cantidad de los beneficios gravada con el compromiso de reinvertirla en Canarias en el plazo de entre tres o cuatro años.

A este factor se suma el carácter estratégico de algunos de los sectores que florecen al calor de la ZEC. Se trata de nichos de actividad que modernizan y ayudan a diversificar el producto interior bruto (PIB) de Canarias. Otro reto, este último, invocado por cuantos partidos pasan por el Ejecutivo regional desde hace más de 20 años.

Diversificar

Las restricciones sanitarias que tuvieron que adoptarse tras el estallido de la pandemia global de coronavirus en 2020 convirtieron a la economía del Archipiélago en la más lastrada del país. Y a su mercado laboral, en el más afectado. Todo ello por la ultradependencia de una actividad turística que se vio reducida a cero de la noche a la mañana y tardó en recuperar la velocidad de crucero. En la medida en que otras posibilidades de negocio entren en escena, daños como aquel perderán vigor.

Las energías renovables y sectores como los de la tecnología, la logística o el audiovisual eligen el área de baja tributación

En lo que se refiere a nuevas actividades recibidas, «destacan las entidades de los sectores audiovisual, tecnología, logística, investigación y desarrollo, o energías renovables», enumera Pablo Hernández en la carta remitida a Hacienda. El actual rector del organismo entiende como positivo el rumbo tomado, pero rechaza «caer en la autocomplacencia» por ello.

«Seguiremos ahondando» en la línea de trabajo desarrollada «en los últimos años», sostiene el presidente de la ZEC. Esto es, «centrando las acciones en sectores y empresas con gran capacidad de generación de empleo de calidad y con efecto tractor».