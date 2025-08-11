¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Santa Cruz de Tenerife, hoy lunes?

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, donde la estación de servicio CEPSA de Calle Filipinas, 9 tiene la Gasolina 98 a 1,075€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, S.L., de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

Para el diésel más asequible en Santa Cruz de Tenerife hay que irse hasta San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife. Allí, la estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo, tiene el gasoil a 0,925€ el litro. En San Miguel de Abona, Tenerife, la estación de servicio PLENERGY, CALLE MENCEY ADJONA, S/N, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,945€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, lunes 11 de agosto, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en la isla de Tenerife, en San Miguel de Abona, en la estación de servicio OCÉANO, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde la Gasolina 95 está a 0,925€ el litro. La estación PLENERGY de San Miguel de Abona en la isla de Tenerife, CALLE MENCEY ADJONA, S/N, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,945€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

Para llenar el tanque hoy lunes 11 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo a la estación de servicio OCÉANO para llenar el tanque por 0,925€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Miguel de Abona, a CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 0,945€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en San Miguel de Abona, estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde sale a 0,925€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en San Miguel de Abona, estación de PLENERGY en CALLE MENCEY ADJONA, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 0,945€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio CEPSA de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,075€ el litro en Calle Filipinas, 9. En Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,344€ el litro.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,139€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,233€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,147€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,234€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,550€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,550€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,369€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,454€ el litro de Gasóleo A.

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,341€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,426€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

La Gomera tiene hoy, lunes 11 de agosto, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,329€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, DISA MUELLE GOMERA, en Paseo Fred Olsen, 3, donde el litro está a 1,374€.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,429€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA a 1,484€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,329€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 11 de agosto, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,975€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio TGAS-TU TRÉBOL de Polígono Industrial El Mayorazgo es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,980€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,075€ el litro, en Calle Filipinas, 9 en la estación de servicio CEPSA. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,100€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 0,975€ el litro, situada en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL que ofrece el gasoil a 0,989€ el litro en Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

La estación OCÉANO TACO del municipio de San Cristóbal de La Laguna en CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece hoy, lunes 11 de agosto, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio OCÉANO, que ofrece el mismo carburante a 0,978€ el litro en Carretera TF-111 km 8.

La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 ofrece el gasoil a 0,975€ el litro, siendo el diésel más barato de San Cristóbal de La Laguna, mientras que se puede conseguir a 0,978€ el litro en la estación OCÉANO en Carretera TF-111 km 8.

Para la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna habrá que ir a la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, donde encontrarás a 1,109€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera OCÉANO TACO también ofrece la Gasolina 98 a 1,110€ el litro en CALLE SANTA AMELIA, 20.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.