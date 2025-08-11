Canarias lanza un macroplan para formar a 30.000 desempleados

Más de 58 millones de euros para financiar planes y cursos de formación dirigidos a más de 30.000 canarios desempleados y/o en situación de vulnerabilidad social. Una cifra récord –son exactamente 58,3 millones– que como tal supone la mayor cuantía destinada hasta la fecha para la formación de este segmento de la población del Archipiélago. El objetivo principal de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), es que los beneficiarios de este macroprograma formativo obtengan una cualificación certificada en especialidades de ramas profesionales con un alto grado de empleabilidad en las Islas.

Tasas más bajas desde 2008

Canarias cerró el pasado mes de julio con 151.088 personas en el paro, de las que 7.279 son jóvenes menores de 25 años. Se trata de la cifra de paro más baja desde enero de 2008 y la tasa de desempleo juvenil más baja de la serie histórica. Pero pese a estas cifras, hay sectores del tejido productivo regional que demandan perfiles cualificados que no logran cubrir y que, además, son los sectores que concentran la mayoría de los parados. La construcción, el sector primario, el turismo y los servicios (donde faltan camareros de piso, recepcionistas, camareros, operarios de limpieza o dependientes) son algunas de las grandes áreas donde las empresas se las ven y se las desean para cubrir vacantes.

La oferta formativa, según explica la consejería en un comunicado, incluirá más de 200 especialidades de 28 familias profesionales, entre otras, las mencionadas con anterioridad. Algunas de ellas, detallan desde el Ejecutivo, en «sectores estratégicos» de cara al futuro del Archipiélago, como la economía azul; la electricidad y la electrónica; la comunicación audiovisual; la informática; y las energías renovables.

Prioridad a ciertos colectivos

Cualquier entidad de formación, tanto pública como privada, que disponga de instalaciones en alguna de las Islas y esté inscrita, o acreditada, en el registro de las especialidades por las que concurra podrá presentarse hasta el 1 de septiembre a la convocatoria de estas ayudas. Los centros deben dar prioridad a parados de larga duración; personas desempleadas mayores de 45 años; mujeres víctimas de violencia de género; menores de 30 años inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil; trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE); y beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo o del Programa de Recalificación Profesional (Prepara).

«Al menos el 70% de las plazas de cada actividad formativa se reservará a personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del SCE, pudiendo admitirse un máximo de un 30% de personas ocupadas, en caso de haber vacantes disponibles», asegura la consejera de Empleo, Jéssica de León.

Integrarse en el mercado laboral

Este sector de la población es prioritario para el Ejecutivo canario, dado que, según aclara la directora del SCE, María Teresa Ortega, «más del 80% de las personas desempleadas carece de formación». Una realidad frente a la que «se hace imprescindible ofrecer cursos que sean cada vez más atractivos y que se adapten a las necesidades de las empresas, con el objetivo de que los participantes encuentren un trabajo al finalizar el módulo y puedan integrarse al mercado laboral», resaltó.

En aras de llegar a este objetivo, el de la efectiva integración en el mundo laboral, en la convocatoria de 2024 se realizó un total de 1.680 acciones formativas en 18 ramas profesionales distintas y se llegó a un 20% de la población desempleada de las Islas.

Entre las especialidades más ofertadas y demandadas en la convocatoria del año pasado estuvieron las de operador de cámara de vídeo, cine y televisión; energías renovables; albañilería; soldadura; socorrismo; rehabilitación y mantenimiento de edificios; servicios sociosanitarios; labores agrícolas, forestales y de jardinería; y servicios turísticos de bar y cafetería.