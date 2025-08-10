Una de cada tres casas en Canarias está vacía o es una segunda residencia

En Canarias existen 1.088.700 viviendas que tienen las condiciones necesarias para poder vivir. Pero no todas están habitadas la mayor parte del año. Casi una de cada tres, 322.976, está vacía o es una segunda residencia. O lo que es lo mismo, están fuera del mercado inmobiliario. Son datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) –actualizados a noviembre de 2024– que se basan en el consumo eléctrico de las viviendas. De esta manera, el organismo excluye de ella aquellos inmuebles en situación de ruina y que no tienen contador de luz. Y dentro de las que tienen un uso reducido distingue a las que registran un consumo cero, -que presupone que no tienen habitantes– y aquellas cuyo uso de la electricidad se reduce a menos de tres meses al año. Casi un 30% de las viviendas de Canarias se encuentran en alguna de estas dos situaciones y, por lo tanto, fuera del mercado porque no están en disposición de ser alquiladas o compradas.

Pero no se debe olvidar que el porcentaje de vivienda que queda al margen del mercado residencial es todavía mayor, ya que a este 30% habría que sumar aquellas que se dedican al alquiler turístico, que tienen un consumo eléctrico más estable, y que no se encuentran recogidas en esta estadística.

Los motivos de que esas propiedades –en un momento en el que existe una grave crisis habitacional en el Archipiélago– permanezcan fuera de la oferta son muy variados. Viviendas que permanecen cerradas porque sus dueños no quieren ponerlas en alquiler, porque las usan de forma esporádica para pasar sus vacaciones o residir durante temporadas o porque existen varios herederos y no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con la propiedad.

Sin vecinos permanentes

Estos son solo algunos ejemplos del abanico de circunstancias que pueden ocasionar que una vivienda no tenga vecinos permanentes. Una situación que en algunos municipios de Canarias se extiende a más de la mitad de su parque de viviendas. En Vallehermoso solo 30 de cada 100 viviendas están habitadas. El resto están vacías o son segundas residencias. Por encima del 60% de viviendas sin vecinos están también Tejeda y Garafía, mientras que Agulo, Artenara, Hermigua, Betancuria, Valle Gran Rey y Tías sobrepasan el 55%. También tienen más viviendas que no son habituales que casas con residentes permanentes Alajeró, Fuencaliente y Barlovento.

De acuerdo con los datos de consumo eléctrico de las viviendas, solo en cuatro municipios del Archipiélago el porcentaje de viviendas que están vacías todo el año o tienen un uso esporádico –ya que el consumo de luz en menor a tres meses al año– es inferior al 20%. Esta es la situación en Santa Lucía de Tirajana, Puerto del Rosario, Telde y Tegueste.

Pero la tipología y las razones que llevan a que en unos municipios haya tantas viviendas fuera del mercado y en otros sea mucho más reducida es también muy diferente. La mayoría de los que registran una mayor proporción de viviendas sin ocupantes durante buena parte del año son localidades pequeñas, en los que abundan las poblaciones rurales y que poco a poco pierden vecinos. Pero entre la docena que tienen más de un 50% de su parque de viviendas fuera del mercado, también conviven otros como Tías o Valle Gran Rey, con núcleos turísticos importantes en Lanzarote y La Gomera, en los que la presencia de propiedades utilizadas para pasar periodos vacacionales son más numerosas.

Segundas residencias

Si se excluyen las viviendas que pasan el año vacías, el porcentaje de segundas residencias, es decir, aquellas que tienen un consumo eléctrico inferior a los tres meses durante todo el año, en ningún municipio de Canarias sobrepasan el 25% de su parque inmobiliario. Algo que supone una gran diferencia con lo que ocurre en localidades costeras del Mediterráneo donde puede llegar a alcanzar el 80%. Son sitios en los que la población se multiplica durante el verano, mientras que en los meses de invierno los vecinos quedan muy reducidos y, en muchos casos, también hibernan los servicios.

Una tendencia que, debido a las circunstancias propias del Archipiélago canario, no se produce en esta magnitud. Y de nuevo, los municipios en los que existe un mayor porcentaje de lo que se considera segundas residencias son localidades con pocos vecinos que no se caracterizan por tener núcleos turísticos multitudinarios, como ocurre en la Península. Aunque, en el caso de Tejeda –el municipio isleño con un mayor porcentaje de casas que se usan solo durante temporadas– sí que se trata de un lugar en el que existen muchas viviendas de fin de semana o de las que muchos disfrutan durante temporadas vacacionales.

Vallehermoso, Valle Gran Rey, Artenara y Fasnia también se cuelan en la lista de localidades en las que la existencia de segundas residencias supera el 20% de su parque inmobiliario. En el lado contrario, los municipios de San Bartolomé y Yaiza, en Lanzarote, apenas sobrepasan el 5%.

Uso temporal

A nivel general en Canarias, las viviendas con un uso temporal a lo largo del año representan un 10,2%, lo que se traduce en algo más de 111.000 de las 322.976 que no cuentan con moradores permanentes. Todo esto en un momento en el que el acceso a una vivienda se ha vuelto muy complicado para buena parte de la población en las Islas, con precios de alquiler desorbitados por la escasa oferta y un mercado dirigido a la venta cada vez más limitado.

Sin embargo, la introducción de estas casas vacías o de temporada en el mercado se antoja complicado. No solo porque en muchos casos son usadas esporádicamente por sus legítimos propietarios, que en otras ocasiones no son proclives a ponerlas en alquiler por la incertidumbre que les genera y prefieren tenerlas cerradas a cal y canto, sino porque muchas veces la mayoría de ellas no están localizadas donde se encuentra la mayor demanda.