El efecto Trump ahuyenta a los turistas canarios de Estados Unidos

No es el momento de viajar a Estados Unidos. Esto es lo que parecen pensar muchos canarios que este año, debido a la situación geopolítica internacional y al efecto disuasorio que ejerce la administración Trump, han descartado el país norteamericano de sus opciones para pasar sus vacaciones. La demanda para reservar vuelos y estancias desde el Archipiélago a lugares como Nueva York, Miami o Los Ángeles se ha reducido de forma evidente este verano y las agencias de viaje concluyen que los isleños no han sido ajenos a la caída de la demanda que se ha experimentado en toda Europa.

«Sí que ha habido un descenso del interés y aunque sigue siendo un destino recurrente en verano y hay canarios que han viajado a EEUU, no ha sido a los niveles de años anteriores». Así lo explica el gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (Acavyt), Francesco Delli-Paoli. A la incertidumbre y el rechazo que generan las políticas del presidente americano Donald Trump, en el Archipiélago se une otro factor que también está generando una reducción del número de viajeros: la cancelación del vuelo directo que la compañía United Airlines ofrecía entre el aeropuerto de Tenerife Sur y Nueva York.

Un trayecto que arrancó en 2022 y finalizó en abril de este año porque, según fuentes de la aerolínea, nunca llegó a consolidarse. Su supresión ha tenido efecto en la demanda de viajeros, ya que contar con un vuelo directo desde Canarias tres veces a la semana suponía un aliciente muy importante para programar las vacaciones en Estados Unidos.

Delli-Paoli expone que la cancelación de la ruta cogió por sorpresa a muchos pasajeros que ya tenían billete, a los que hubo que reubicar, pero sostiene que a pesar de la bajada de las reservas no se han producido cancelaciones de viajes a Estados Unidos por el efecto Trump. Eso sí, indica que la situación geopolítica que existe en estos momentos a nivel mundial ha puesto una luz naranja sobre EEUU. «El cliente, no solo los canarios, es muy cauteloso a la hora de viajar a destinos en los que, de repente, puede haber un atentado o una amenaza inminente porque las repatriaciones son complicadas» explica.

La disminución de la demanda para viajar a Estados Unidos no solo se nota en el Archipiélago sino en toda Europa. Tres de cada cuatro agencias de viajes en España han visto como las reservas para viajar este verano al país norteamericano caían en picado. ¿El motivo? Comienza a ser considerado como un destino impopular y los viajeros temen los controles que se les puedan hacer en la frontera, tanto en el momento de acceder como al volver a casa.

La administración Trump también se ha estado aplicando a fondo para ahuyentar a miles de turistas. A las amenazas de la guerra arancelaria se unen los desincentivos al turismo, una industria que mueve 150.000 millones de euros en el país -uno de los motores de este sector a nivel mundial- y que podría perder 29.000 millones de dólares este año por el catálogo de medidas puesto en marcha por el gobierno republicano, de acuerdo con una estimación del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Al efecto disuasorio que ya estaban provocando las redadas antiinmigración y los aranceles –sobre todo en países fuera de la Unión Europea– se une ahora el encarecimiento del sistema electrónico de autorización de entrada (ESTA por sus siglas en inglés) y de los visados cuyo precio se ha duplicado. Mientras los primeros pasan de 21 a 40 euros -que es el que deben solicitar los turistas españoles- los visados que antes costaban 185 dólares ahora se encarecen hasta los 435 por persona.

Además, desde hace meses los controles a quienes pasan la frontera se han endurecido, poniendo en marcha controles aleatorios en los que se revisan teléfonos móviles y redes sociales para detectar si el turista supone una amenaza a la seguridad nacional del país. Aparte de la subida de los visados, como ocurre con todos los destinos, las vacaciones se han encarecido mucho este verano y los vuelos, hoteles y los gastos durante el viaje están por las nubes. EEUU es ya de por sí un lugar que no está al alcance de todos los bolsillos, por lo que el alza de precios también puede haber ahuyentado a los viajeros.

Sin embargo, la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores no cree que en el caso del Archipiélago la huida de los turistas que quieren viajar a Estados Unidos sea cosa de dinero. «No se puede decir que el precio sea excusa para que un destino decaiga ahora mismo», valora el gerente, ya que los grandes viajes «están en plena ebullición» y las agencias los están vendiendo casi sin mirar el precio. «Si el canario tenía planeado ir a un sitio va a ir», sostiene, por lo que la caída de la demanda a EEUU se debe a otro tipo de factores.