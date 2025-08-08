El Estado refuerza el suministro eléctrio en Canarias con más apoyo económico y 137 megavatios extra

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha finalizado la tramitación de una nueva orden ministerial que refuerza el respaldo económico a las medidas del Gobierno de Canarias para garantizar el suministro eléctrico en las islas. La norma, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sustituye a la anterior aprobada en mayo y amplía los recursos destinados a este fin.

Uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de 137,8 megavatios (MW) de potencia gestionable adicional para atender necesidades operativas urgentes, especialmente en Gran Canaria, donde se ha identificado un riesgo en la estabilidad del sistema eléctrico.

Más potencia para responder a necesidades del sistema

Con esta orden, el Estado autoriza un incremento de 87 MW respecto a la regulación anterior, centrado principalmente en Gran Canaria, mientras que se mantienen las potencias ya aprobadas en Tenerife (71,6 MW) y Fuerteventura (32,8 MW).

La orden también introduce la posibilidad de adelantar pagos a cuenta a las empresas seleccionadas por el Gobierno autonómico, que se encargarán de ejecutar las medidas de emergencia. Esto mejora la seguridad financiera de los operadores y acelera la puesta en marcha de las soluciones.

Evaluación técnica y tramitación rápida

Según el Ministerio, esta decisión se tomó tras recibir los informes técnicos del Gobierno de Canarias, de Red Eléctrica Española (REE) —encargada de la operación del sistema— y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El proceso se ha completado en apenas tres meses, tras la solicitud formal realizada en mayo. Además, la orden incorpora mejoras técnicas que permiten adaptar las medidas a las particularidades del sistema eléctrico canario.

Vigencia inicial de tres años, prorrogable si persiste la necesidad

La nueva regulación establece un periodo de vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga si la Comunidad Autónoma considera que es necesario mantener las medidas extraordinarias para garantizar el suministro eléctrico.

Esta flexibilidad busca responder a situaciones de emergencia o desequilibrio en la red insular, sin comprometer la seguridad energética de la población ni la operatividad del sistema.

Una actuación enmarcada en la transición energética de Canarias

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha subrayado que esta medida refuerza el compromiso del Gobierno con el suministro energético de las islas y se complementa con otros planes en marcha, como: