Personal de tierra del aeropuerto Tenerife Sur irá a la huelga seis jornadas en agosto

El sindicato UGT ha convocado una huelga de personal de tierra del grupo Menzies que afectará a cinco aeropuertos españoles: Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur, los próximos días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto.

En Barcelona, estarán llamados a la huelga en torno a 400 trabajadores de los cerca de 1.500 con los que cuenta el grupo en España, según han señalado a EFE fuentes sindicales.

Menzies da servicio a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.

Los representantes de los trabajadores protestan por "los incumplimientos graves y reiterados de los acuerdos laborales y de las condiciones establecidas por convenio", han señalado en un comunicado.

Entre esas vulneraciones, UGT cita "incumplimientos salariales, vulneración de los derechos de subrogación, desorganización en jornadas y horarios, errores constantes en la gestión de personal y nóminas".

También sostienen que se produce una falta de plantilla para afrontar la carga de trabajo, así como "imposición arbitraria de las vacaciones".

El sindicato asegura que la empresa incumple el convenio sectorial de 'handling', el convenio propio de la compañía y el acuerdo sectorial ratificado ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en diciembre de 2024, que permitió desconvocar una huelga anterior.