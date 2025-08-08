¿Quieres la jubilación parcial en Canarias? Condiciones, plazos y requisitos que debes conocer ya

La Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias ha dado luz verde a una medida reclamada desde hace tiempo, que el personal laboral de la Comunidad Autónoma pudiera acogerse a la jubilación parcial.

Un cambio con impacto directo en una plantilla envejecida, pues de los 8.000 trabajadores casi la mitad ronda los 60 y la edad media ya supera los 50. El objetivo es ordenar el relevo, asegurar la continuidad del servicio y facilitar la entrada de nuevo empleo fijo.

Si te planteas reducir jornada cobrando parte de la pensión, aquí te contamos qué necesitas, cuándo pedirlo y bajo qué reglas.

Condiciones para acogerse

Edad mínima: 62 años. Cotización: Al menos 33 años de cotización a la Seguridad Social. Contrato-relevo: Debe existir un trabajador de relevo dispuesto a cubrir las horas que el jubilado parcial vaya dejando.

Plazos clave

Solicitud : Abierta del 1 al 30 de septiembre (vía telemática).

: Abierta del (vía telemática). Período de validez : Pueden presentar solicitud quienes ya cumplan requisitos o lo hagan antes del 31 de diciembre de 2026 .

: Pueden presentar solicitud quienes ya cumplan requisitos o lo hagan antes del . Documentación : Los departamentos deben remitirla antes del 15 de octubre a Función Pública.

: Los departamentos deben remitirla antes del a Función Pública. Convocatorias futuras: Se fijarán anualmente antes del 31 de marzo de cada ejercicio.

Marco legal y autorización necesaria

Convenio colectivo : Se ha modificado el artículo 30 para incluir este derecho, ahora inicia la negociación colectiva.

: Se ha modificado el artículo 30 para incluir este derecho, ahora inicia la negociación colectiva. Ley de la Seguridad Social : El Gobierno central adaptó la norma para que, en el sector privado, el relevista acceda como indefinido. En la Administración autonómica, seguirá la figura de “fijo”.

: El Gobierno central adaptó la norma para que, en el sector privado, el relevista acceda como indefinido. En la Administración autonómica, seguirá la figura de “fijo”. Tasa de reposición: La Comunidad debe solicitar autorización estatal para abrir una oferta de empleo público adicional y cubrir las plazas de relevo.

¿Qué depende de la Administración?

Demanda real : Solo se podrá materializar si hay suficientes jubilaciones parciales solicitadas.

: Solo se podrá materializar si hay suficientes jubilaciones parciales solicitadas. Oferta de plazas: Depende de la autorización de tasa de reposición para convocar puestos de relevistas fijos. Sin relevo, no habrá jubilaciones parciales efectivas.

Parentesco con los funcionarios de carrera

Hasta 2012, los funcionarios ya disfrutaban de este derecho, suspendido tras la reforma de aquel año.

Recientemente, el Ministerio de Función Pública y los sindicatos nacionales acordaron recuperarlo para funcionarios:

Edad mínima 60 años y 30 de cotización.

Reducción de jornada entre 25% y 50%, con pensión parcial proporcional.

Requiere igualmente alguien de relevo con plaza.

Si cumples con los requisitos, presenta la solicitud del 1 al 30 de septiembre, coordina con tu departamento el contrato-relevo y prepara la documentación antes del 15 de octubre para acceder a la jubilación parcial.