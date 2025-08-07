El Gobierno se planta frente a las eléctricas y sentencia que “sin duda” España está preparada para cerrar las nucleares

El Gobierno se ha mostrado dispuesto a estudiar una ampliación de la vida de las centrales nucleares si las compañías eléctricas propietarias lo solicitan formalmente y siempre que no esto no implique de ninguna manera que los consumidores asuman costes extra, ya sea con subidas en el recibo de la luz o de manera indirecta con las rebajas de impuestos que reclaman las energéticas. El Ejecutivo se abre a tramitar una petición de las empresas si llega, pero no considera que aplazar el cierre de las centrales nucleares sea imprescindible.

El Gobierno considera que “sin duda” España está preparada para cerrar sus nucleares siguiendo el calendario previsto, pactado por las propias compañías eléctricas y que contempla clausuras escalonadas entre 2027 y 2035 hasta el apagón nuclear total en el país. “Nadie plantea quitar [la energía nuclear] de un plumazo, nadie plantea un todo o nada. Sólo los que dicen que no se puede cerrar”, ha indicado en una entrevista con Cope el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que defiende el calendario de cierres “gradual, escalonado y técnicamente viable” actualmente programado.

El ‘número dos’ del Ministerio para la Transición Ecológica ha subrayado que las eléctricas pactaron entre ellas en 2019 el actual calendario de cierre de todas las centrales nucleares porque “no les salían las cuentas” y “a día de hoy dicen que siguen sin salirles los números”, por lo que aparentemente descartan pedir una ampliación de la vida de los reactores si el Ejecutivo no accede a una rebaja de impuestos o a revisar a la baja la tasa que pagan las centrales para financiar los costes de gestionar sus residuos radiactivos. “Y el Gobierno les ha dicho que no”.

“No hay ningun tipo de negociación ni diálogo abierto” con las eléctricas para aplazar los cierres de las centrales, ha sentenciado Groizard, subrayando que las compañías no han trasladado ninguna petición formal para ampliar la vida de los siete reactores operativos en el país. "No hay ningún movimiento. No sabemos si es más un tema de escenificar ante la prensa que [los cuatro propietarios de las instalaciones: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP] no quieren ser los responsables del cierre, porque seguimos sin tener ningún tipo de petición de ampliación",

El Gobierno ha venido trasladando en los últimos meses que mantener abiertas las centrales nucleares más allá de las fechas de cierre programadas no es imprescindible, y que no existe ninguna evidencia de que suprimir la energía nuclear de manera progresiva implique riesgo para la seguridad de suministro en España. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya última versión fue aprobada por el Ejecutivo el año pasado, contempla los objetivos energéticos del país hasta 2030 y ahí se contempla el cierre de las centrales nucleares de Almaraz I, Almaraz II y Ascó I sin que el Gobierno haya detectado riesgos para la seguridad de suministro.

“España tiene un plan muy ambicioso que apuesta sobre todo por las renovables, que es la opción más competitiva y mejor en costes. España está preparada para ello”, ha indicado Groizard. “El modelo más barato y más copetitivo son las renovables. (…) “Lo que nos da independencia energética en España son las renovables. Tenemos la tecnología y los recursos”, frente a la dependencia que implica la necesidad de importar uranio enriquecido para que funcionen las nucleares y del que un proveedor fundamental es la Rusia de Putin.