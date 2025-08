Hotel Marina Suites, escenario de película con Antonio Banderas

La magia del cine ha vuelto a visitar las costas de Gran Canaria, y lo ha hecho con un nombre propio: Antonio Banderas. El aclamado actor malagueño ha elegido el Hotel Marina Suites como el epicentro de su estancia y gran parte del rodaje de "Above and Below", la esperadísima producción de AF Films que Capstone Pictures distribuirá a nivel mundial. Esta elección no es casualidad; es una clara confirmación del potencial de la isla como destino para producciones cinematográficas y turismo de la más alta calidad, donde las comodidades y la excelencia en el servicio marcan una diferencia notable.

Antonio Banderas, conocido por su carisma en pantalla y fuera de ella, se mostró particularmente cautivado por el entorno que abraza a Marina Suites en Puerto Rico. Confesó haber disfrutado de "grandes amaneceres y grandes atardeceres" desde las instalaciones, una experiencia que subraya la conexión única del hotel con la majestuosidad del Atlántico. Pero más allá del paisaje, el actor quiso destacar la "profesionalidad y calidez" del equipo del hotel, una mencióndirecta de una figura globalque realza el compromiso de Marina Suitescon la excelencia en el servicio y su inigualable oferta de vistas panorámicas. Combinar el confort de primera líneacon la belleza salvaje del océano es, sin duda,el sello distintivo de este rincón de Gran Canaria.

Jorge Martín, Director de Marina Suites, no oculta su emoción por haber sido parte de este capítulo cinematográfico: "Ha sido un honor y un privilegio acoger a una figura de la talla de Antonio Banderas y que se sintiera como en casa", afirmó. "Sus amables palabras, especialmente sobre la dedicación de nuestro equipo y nuestra inmejorable ubicación frente al Atlántico, reafirman nuestroobjetivo inquebrantable: proporcionar experiencias memorables a cada uno de nuestros huéspedes." Jorge Martín se mostró orgullosode la contribución del hotel a la placentera estancia del equipo y espera que esta vivencia inspire a muchos otros a descubrir "la magia de este rincón de Gran Canaria."

La estancia de AntonioBanderas en MarinaSuites ya formaparte de las anécdotas de un hotel que es, desde hace años, referente de hospitalidad y calidad en Gran Canaria. El hotel se distingue por ir "medio paso por delantede las expectativas de los huéspedes", ofreciendo suites de más de 70 metros cuadrados diseñadas para una experiencia espaciosa, cómoda y distinguida. Cada detalle, desde el diseño moderno hasta la atención personalizada, está

pensado para asegurar una estancia que se grabe en la memoria, al igual que una gran película, demostrando la capacidad de la isla para acoger producciones de alto nivel con todas las facilidades necesarias.

Gran Canaria se posiciona con fuerza por su papel protagónico en el mapa cinematográfico mundial. La experiencia de Antonio Banderasen Marina Suites subraya esta realidad, graciasa una combinación ganadora de paisajes, comodidades y un servicio impecable que demuestran la versatilidad y calidad de nuestro destino.