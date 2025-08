Nancy Castro, copropietaria de Bodegas Castro y Magán: «La sidra recupera los cultivos de manzana abandonados»

¿Cuál es la historia y origen de su bodega?

La inauguramos en 1999. Mi marido, Constancio Ballesteros, y yo nos conocimos estudiando Enología, después de dos años nos casamos y decidimos recuperar unas viñas familiares en la zona vitivinícola de Tijarafe y Puntagorda, en La Palma. El incendio de 2023, en el norte de la Isla, acabó con nuestros cultivos, que ahora se están recuperando. Mientras tanto, trabajamos en un local que nos puso a disposición el Ayuntamiento de Tijarafe.

Una de las peculiaridades de su bodega es que se encuentra en cuevas ¿qué la aporta esta característica a sus productos?

Son cuevas excavadas en una montaña de picón y que mantienen una temperatura constante durante todo el año. Apenas varía uno o dos grados, por lo que son óptimas para la elaboración y conservación de los vinos. Concretamente aquí en La Palma solo hay dos bodegas que reúnan estas características. El resto de vinos se conservan en naves industriales confeccionadas para este propósito.

Siempre se han dedicado a los vinos, ¿cómo comienza su interés por la sidra?

La primera elaboración fue en 2016. Teníamos en mente iniciarnos en el mundo de la sidra porque hay muchas manzanas, sobre todo en el norte de La Palma, en Garafía, que se quedaban en el campo y no se aprovechaban. Tardamos en ejecutar este nuevo proyecto porque coincidía con los tiempos de la vendimia de la uva con los manzanos.

¿Y qué ocurrió en 2016?

En este año se dio la oportunidad porque la vendimia cada año se va adelantando más y ese año lo hizo con bastante antelación, mientras que la manzana se retrasó un poco. Entonces ya estábamos más libres de elaboración. Así, logramos elaborar 2.000 litros el primer año.

¿Fue complicado elaborarla?

Partíamos de que las manzanas no eran un producto que controlábamos. No obstante, su elaboración es muy similar a la de los vinos blancos. Por ello, aunque habían varios factores que lo convierten en un ingrediente diferente al de la uva, y que no controlábamos tanto, sí que salió un resultado bastante óptimo dentro de los conocimientos que teníamos. También es cierto que la función de un enólogo es transformar una materia prima como es el azúcar en alcohol a partir de las levaduras que están presentes en todas las frutas. Así que no fue excesivamente difícil para nosotros.

¿Cuánta sidra han podido producir este año?

Hemos pasado de los 2.000 litros en 2016, cuando comenzamos este proyecto, a producir 7.500 litros este año.

¿Qué significó para ustedes ser reconocidos como la mejor sidra de Canarias?

Estamos muy orgullosos. Sobre todo, porque es una forma de transmitir a los agricultores de manzana que tienen cultivos de esta fruta abandonados –en especial en las zonas húmedas de la Isla– que existe una oportunidad para recuperar esos frutos.

Al mismo tiempo visibilizan un producto que no se comercializa tanto en las Islas...

Sí, nos ayuda a seguir intentando dar a conocer que en toda Canarias, no solo en La Palma, se elabora sidra. Es una forma de transmitir que, a pesar de nuestra ubicación en el mapa, podemos tener vino y, al mismo tiempo, tener manzanas.

¿Qué características tiene su sidra ganadora?

En este caso es una sidra espumosa. Se elabora con sidras bases del año anterior, igual que los vinos espumosos y se vuelve a fermentar en un período mínimo de cinco meses. En este caso es una fermentación dentro de la botella con método tradicional o método de champenoise, en el caso del vino. Creo que el éxito de este primer premio radica en que hemos empleado la sidra que el año pasado obtuvo la Gran Medalla de Oro en la primera edición del Concurso Oficial Agrocanarias es la base de esta sidra que ahora han reconocido como Mejor Sidra de Canarias. También tiene que ver el método y el cuidado que le hemos puesto en su producción.

¿Cuál es el futuro de Bodega Castro y Magán?

Ahora planeamos seguir esta línea. Siempre hemos sido una bodega que apuesta por innovar con nuevas fermentaciones y nuevos tipos de vino. Una vez nos recuperemos del incendio de 2023 seguiremos poniendo en valor a los viticultores y nuestros productos. También es importante nuestro trabajo para seguir dando a conocer a la población canaria que la sidra de las Islas existe y que se puede consumir todo el año, no solo en Navidad como acostumbramos.