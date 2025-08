Ona Hotels & Apartments amplía su red de hoteles en Tenerife

Ona Hotels & Apartments ha firmado un acuerdo estratégico con Be Live Hotels, la cadena hotelera de Globalia Corporación Empresarial, que le permite incorporar seis nuevos activos a su porfolio y sumar 1.561 habitaciones a su capacidad operativa. La operación refuerza su presencia en el archipiélago canario y marca su entrada en Marruecos, relanzando así su expansión internacional.

El acuerdo contempla la adquisición en propiedad del hotel Be Live Experience Orotava (225 habitaciones) en Puerto de la Cruz (Tenerife) y la explotación de otros cinco establecimientos situados en Tenerife y en las ciudades marroquíes de Marrakech y Saïdia. De esta manera, la compañía se afianza como uno de los grupos más dinámicos del sector vacacional de gama media-alta en España.

Los hoteles incluidos en la operación son Be Live Experience Orotava (4*, 225 habitaciones - Puerto de la Cruz, Tenerife); Be Live Adults Only Tenerife (4*, 337 habitaciones - Puerto de la Cruz, Tenerife); Apartamentos Be Smart Florida Plaza (3LL, 132 habitaciones - Puerto de la Cruz, Tenerife); Be Live Experience Marrakech Palmeraie (4*, 167 habitaciones - Marrakech, Marruecos); Be Live Collection Marrakech Adults Only (5*, 212 habitaciones - Marrakech, Marruecos) y Be Live Collection Saïdia (5*, 488 habitaciones - Saïdia, Marruecos)

Con esta operación, Ona Hotels & Apartments desembarca en el Puerto de la Cruz, un enclave en el que hasta ahora no contaba con presencia, y consolida su posición en Canarias, donde ya gestiona 15 establecimientos en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Apuesta estratégica en Marruecos

Además, la entrada en Marruecos representa una apuesta estratégica por un destino turístico en auge, que en 2024 recibió 17,4 millones de turistas, un 20% más que el año anterior, situándose por encima de Egipto como principal destino del continente africano.

Durante los próximos meses, los seis establecimientos seguirán operando bajo la marca Be Live Hotels, mientras Ona Hotels & Apartments evalúa e implementa planes de reposicionamiento, posibles inversiones y su integración bajo el modelo operativo propio del grupo.

"Esta operación es un claro ejemplo de nuestra voluntad de seguir incorporando activos estratégicos a nuestro porfolio tanto de manera individual como a través de la incorporación de plataformas hoteleras, escenario que nos permite crecer más rápido. Seguimos buscando oportunidades de compra, alquiler y gestión en los principales destinos vacacionales de España", afirma Nacho Barrau, CEO de Ona Hotels & Apartments.

Por su parte, Javier Blanco, director general de Be Live Hotels, ha explicado que la operación forma parte de la estrategia de Globalia de reordenar su estructura empresarial, concentrándose en otras líneas de negocio y en el desarrollo de nuevos proyectos.

La transacción ha contado con el asesoramiento de KPMG, a través de Fernando Martínez (socio del Área Legal) e Ignacio Font (socio de M&A y Tax), así como con el acompañamiento estratégico de Activo Hotels.