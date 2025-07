Una abogada de Tenerife responde a la pregunta de todos los propietarios: ¿Qué pasa si un inquilino se va y deja a otra persona okupando la vivienda?

La okupación es uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan las personas que tiene una vivienda en propiedad. Los delincuentes que entran en permiso en una vivienda y se quedan para siempre están cometiendo varios delitos a la vez, porque aprovechan técnicas cada vez más preparadas para quedarse bajo ese techo. Ahora, una abogada tinerfeña ha explicado lo que pasa cuando tengo un inmueble alquilado, y mi inquilino deja de pagar el alquiler o finaliza su contrato, y deja a otra persona en el interior del inmueble.

Con un mercado inmobiliario cada vez más tensionado, muchos propietarios no quieren poner su casa en alquiler por miedo a que se la okupen. Esto ha llevado muchas personas a revisar muy bien el tipo de inquilinos y a establecer cláusulas específicas en los contratos.

Cuando un inquilino deja la vivienda alquilada, pero en su lugar se queda otra persona que no figura en el contrato, el propietario se encuentra ante una situación legal compleja que genera muchas dudas, porque. ¿estamos ante un caso de ocupación ilegal? o ¿Se puede reclamar el pago del alquiler a esa persona?

La legislación distingue entre cesión del contrato y ocupación

Según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), un inquilino no puede ni ceder el contrato de arrendamiento, ni subarrendar la vivienda sin consentimiento expreso y por escrito del propietario. Si lo hace, el arrendador puede acabar con el contrato de forma legal. Sin embargo, el hecho de que la persona que permanece en el inmueble no esté incluida en el contrato no la convierte automáticamente en un okupa, y este matiz es crucial para gestionar adecuadamente la situación.

La abogada especializada en materia de arrendamientos explica un caso real que está tramitando judicialmente: "Un inquilino se ha ido y ha dejado a una persona dentro que no está en el contrato. ¿Quiere decir esto que ahora tengo un okupa?". La respuesta de la letrada es clara: "No te diría que tienes un okupa, no lo tomes como un okupa, porque entonces no te va a pagar renta ninguna".

La experta recomienda actuar con cautela y no rescindir el contrato original de forma unilateral, ya que podría perderse la base legal para reclamar el desalojo o las rentas impagadas, porque "podemos reclamar desalojo y renta". Aunque la persona que permanece no es titular del contrato, se puede reclamar legalmente tanto el desalojo como las cantidades adeudadas por parte del primer inquilino.