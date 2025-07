Juan Jesús Méndez, presidente de la DOP: «La gastronomía internacional aprecia el vino de las Islas»

Juan Jesús Méndez es presidente de la Denomincación de Origen Protegido Canary Wine con más de treinta años aportando a la gastronomía en materia de vitivinicultura. Además, el químico y enólogo es el principal impulsor de la implantación de los estudios de Enología en las Islas, de los que ha sido docente durante muchos años.

¿Cómo y por qué surgió la Denominación de Origen Protegida Canary Wine?

Surgió en 2011 como una necesidad del sector vitivinícola de crear una marca más potente, tanto para el mercado interior como para el internacional. Existían ya denominaciones comunales o insulares, pero hacía falta una que unificara y representara mejor al conjunto de los vinos canarios. Esto ha permitido un crecimiento muy rápido. Hoy en día, es la denominación de origen que más bodegas y botellas comercializa anualmente en Canarias.

¿Qué tipo de actividades realiza la DOP?

Hacemos muchas cosas. Promocionamos los vinos canarios tanto en el mercado local como en el exterior. Actualmente estamos presentes en más de 20 países. Organizamos ferias, misiones comerciales directas e inversas, y actividades de formación para viticultores, enólogos y sumilleres. Además, gestionamos todo lo relacionado con el control de trazabilidad, los registros, y la administración propia de la denominación de origen.

¿Cómo está evolucionando el enoturismo en Canarias?

Está creciendo mucho, al igual que ocurre a nivel mundial. Hoy en día, el turista no solo busca ir a la playa, también quiere conocer la gastronomía y la cultura local. Así, el vino es una herramienta muy potente para eso. Además, el enoturismo representa una fuente económica adicional para agricultores y bodegueros. Por eso creamos Canary Wine Route, un portal de comercialización de actividades enoturísticas como visitas guiadas, catas y maridajes.

"Entre 1.500 y 1.800, fuimos uno de los principales productores y exportadores de vino del mundo"

¿Qué tipo de turista se interesa por estas experiencias?

Es un perfil con mayor nivel cultural y económico, muy interesado en la historia, la cultura y la particularidad de los vinos de Canarias. Son personas suelen gastar bastante más que el turista medio. También son muy respetuosos con el entorno y el medioambiente, lo que es muy positivo para Canarias como destino turístico.

¿Cuál es la historia del vino en Canarias?

La vid llegó con los primeros colonos en el siglo XV. Desde finales de ese siglo y durante más de 300 años, Canarias fue un punto estratégico y obligado de paso para los barcos que viajaban a América. Aquí repostaban y cargaban vino, ya que era más seguro que el agua para las largas travesías y las temperatura en medio del océano debido a su contenido de alcohol, acidez y azúcar, que ayudan a su conservación. Entre 1500 y 1800, fuimos uno de los principales productores y exportadores de vino del mundo, lo que dio origen al término Canary Wine por el que todavía hoy reivindicamos su relevancia histórica.

¿Qué hace especial al vino canario?

Lo caracterizan muchos elementos. En primer lugar, la diversidad de variedades de uva, ya que llegaron colonos de diferentes partes de Europa con sus propias cepas. Además, Canarias nunca fue afectada por la filoxera, la plaga que devastó los viñedos en Europa en el siglo XIX. Eso nos ha permitido conservar variedades únicas que en muchos casos han desaparecido en sus lugares de origen. También hay que destacar el suelo volcánico joven, que aporta un carácter mineral muy intenso, y los vientos alisios, que favorecen vinos frescos y con buena acidez. Todo esto hace que nuestros vinos sean únicos y muy apreciados en la alta gastronomía internacional.

"Curiosamente tenemos más reconocimiento fuera que dentro de las Islas"

¿Participa usted en la selección de vinos para catas o eventos?

Sí, claro. Gracias a la experiencia adquirida, puedo identificar con facilidad las particularidades de nuestros vinos, especialmente esos aromas únicos que provienen de nuestras variedades autóctonas y ese carácter mineral tan marcado por los suelos volcánicos.

¿Qué desafíos enfrenta el sector vitivinícola en Canarias actualmente?

Curiosamente tenemos más reconocimiento fuera que dentro de las Islas. Aquí aún falta conciencia del valor de nuestro producto. Una de las principales necesidades actuales es el saneamiento vegetal, es decir, limpiar las variedades de virus para hacerlas más productivas y resistentes al cambio climático. Esto también puede hacer más atractiva la viticultura para las nuevas generaciones.

Porque, ¿cuesta atraer a jóvenes al sector agrícola?

Sí y hay varias razones. Muchos no lo ven rentable y además, socialmente, la agricultura sigue estando mal valorada, como si fuese una actividad antigua o poco tecnológica. Pero eso no es cierto, en la actualidad la viticultura utiliza tecnología avanzada pero las nuevas generaciones quizás aún no lo perciban así.