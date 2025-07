Canarias se vende en Tokio como hub de innovación audiovisual

Tokio y Osaka se han convertido esta semana en los dos grandes escaparates desde los que Canarias proyecta al exterior su creatividad, talento y singularidad. En la capital japonesa, el Gobierno de Canarias ha desplegado una estrategia de internacionalización centrada en la industria audiovisual, con el objetivo de atraer inversiones, generar alianzas y consolidarse como hub de innovación en sectores como la animación, los videojuegos y el cine.

La delegación institucional y empresarial, encabezada por la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha defendido en varios encuentros el potencial del Archipiélago como territorio competitivo para la producción audiovisual. La fiscalidad ventajosa, la infraestructura tecnológica, el capital humano y el crecimiento sostenido del sector -más de 14.000 empleos y 200 millones de euros en 2024- han sido algunas de las fortalezas expuestas ante agentes clave de la industria nipona.

Casos de éxito como el de la tinerfeña Quantum Box, que ya ha coproducido con estudios japoneses, y producciones internacionales rodadas en las islas, como We Were the Lucky Ones (Hulu), evidencian la capacidad de Canarias para jugar en las grandes ligas del contenido audiovisual global. El director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez Dionis, destacó, además, el papel que juega la colaboración público-privada en este ámbito, que resulta fundamental para que importantes empresas internacionales hayan decidido, en los últimos años, instalarse en nuestras islas o desarrollar en Canarias producciones audiovisuales.

Identidad

Mientras tanto, a más de 500 kilómetros de distancia, la Semana de Canarias en la Exposición Universal de Osaka ha comenzado en el Pabellón de España con una celebración vibrante de la identidad insular. Durante cuatro jornadas, desde hoy hasta el 19 de julio, se ofrecerán demostraciones de silbo gomero, lucha canaria y expresiones artísticas como Ecos de isla y Volcán, además de proyecciones audiovisuales innovadoras que conectan territorio, sostenibilidad y creación contemporánea.

Desde el Gobierno canario destacan que proyectos como Canarias, orillas de la historia o la serie Identitaria, grabada en enclaves patrimoniales, muestran una visión moderna de las islas, donde la memoria se entrelaza con la experimentación estética. Incluso detalles como la colección de sellos artísticos -inspirada en una tradición japonesa de sellado de libretas- establecen un puente simbólico entre culturas insulares.

Esta doble presencia en Japón no es casual. Responde a una estrategia global que busca posicionar a Canarias no solo como plató o destino, sino como territorio con voz propia, capaz de generar contenidos, identidad y relaciones a largo plazo. La diplomacia cultural se convierte así en herramienta de desarrollo económico, cohesión social y proyección internacional.