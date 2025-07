Aluvión de inquilinos: 128 canarios compiten por cada vivienda en alquiler

Encontrar una vivienda para alquilar en Canarias se ha convertido ya prácticamente en una carrera de obstáculos, con cientos de competidores luchando por hacerse con las llaves de cada inmueble que sale al mercado. Los interesados no solo tienen que ser los más rápidos, sino destacar entre el resto de las personas que también buscan convertir esa vivienda en su futuro hogar. La presión por las casas que se ponen en alquiler no deja de crecer y en solo un año se ha disparado un 39% en el Archipiélago. Cada anuncio que se publica en los principales portales inmobiliarios recibe una media de 128 contactos durante los primeros diez días, cuando hace tan solo un año eran 92 las personas interesadas. Y esto en aquellos que duran diez días en el mercado, ya que muchas ofertas son visto y no visto y apenas duran horas sin conseguir un arrendatario.

El último Barómetro del alquiler, elaborado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, constata que la presión de la demanda ha vuelto a crecer de forma alarmante, mientras la oferta sigue cayendo más y más. Con un número de personas mayor buscando alquiler y menos inmuebles, los precios continúan por las nubes, dificultando todavía más el acceso a la vivienda. Una situación que no solo se da en Canarias, sino en todo el Estado, donde cada anuncio recibe una media de 141 interesados, lo que representa un incremento del 26%, ya que hace poco más de un año el número de candidatos no sobrepasaba el medio centenar.

Canarias está además entre las regiones donde la presión es mayor. La provincia de Las Palmas es, por detrás de Barcelona, la segunda que más personas interesadas tiene por cada anuncio de alquiler, 141. En Santa Cruz de Tenerife, también se superan el centenar y por cada opción de arrendamiento se pelean hasta 114 candidatos.

Contexto

Pero, ¿por qué la pugna por convertirse en inquilino va en aumento? El incremento de la demanda, la escasez de vivienda y los altos precios crean un caldo de cultivo excelente para que se produzca esta situación. Canarias no solo ha experimentado un incremento de su población muy importante en los últimos años, sino que cada vez un mayor porcentaje de quienes viven aquí tienen el arrendamiento como única opción. La cantidad de hogares que vive de alquiler en el Archipiélago ha pasado del 12,7% de hace dos décadas a casi un 20% el año pasado. ¿El motivo? El alza de los precios de los inmuebles que salen a la venta, unido a los bajos salarios que dejan escaso margen para reunir la entrada necesaria, hace que convertirse en propietario sea un sueño inalcanzable para muchos.

En el lado contrario, la oferta merma cada vez más. Se prevé que este año se comercialicen 34.280 viviendas en toda Canarias. Una cifra que, si bien crece ligeramente respecto al año anterior, no tiene nada que ver con la que se registró hace cinco años, cuando salieron al mercado 55.106.