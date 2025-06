Paloma Pérez, coordinadora de Bioplat: "Tenemos todos los mimbres para ser una potencia en biocombustibles"

¿Estamos en el mapa del desarrollo de biocombustibles?

España está en una muy buena posición para desarrollar soluciones de biocirculación, con los biocombustibles entre ellas. Trabajamos en las soluciones que se van a desarrollar más ahora, como los combustibles sostenibles para la aviación (SAF) y el biometano, y el país tiene una posición estratégica. También porque somos muy ricos en materias primas biomásicas de todo tipo: agrícolas, como restos de podas; ganaderas, como las eyecciones de los animales; agroindustriales, con el aprovechamiento de sus residuos, o las algas y la parte orgánica de la basura sólida urbana.

¿Y Canarias en particular?

Claro, existe también un gran volumen de biomasa. Pero más allá de esto, en la transición ecológica canaria, pensada globalmente, la circularidad tiene que ser un pilar. De ahí se derivarán los biocombustibles, pero también la generación de productos de base biológica, el desarrollo de biogás y biometano, de alta eficiencia en la industria. A eso se suman la existencia de centros tecnológicos y empresas con capacidad para impulsar esta labor.

¿Existe el apoyo suficiente para conseguir el reto?

Existe, pero hace falta un marco normativo estable, apoyos económicos, colaboración público-privada, que se desarrollen planes para la implementación de estas tecnologías... A colaborar y apoyar cuanto sea preciso es a lo que nos dedicamos en Bioplat.

Esta es la parte pública. ¿El sector privado se implica?

Hemos desarrollado un informe con la consultora Price y con la participación de, entre otras, Iberia o Vueling. Es ese trabajo en el que nos basamos para defender que España se puede convertir en una potencia en producción de combustibles sostenibles para aviación y también recoge el interés inversor privado.

"El transporte aéreo es responsable del 2,5% del total de emisiones de dióxido de carbono"

¿Cuánto falta para que ese SAF o los biocombustibles en general sean competitivos? O, dada la prisa por descarbonizar, ¿cómo se palía el sobrecoste?

Contemplamos que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión puedan deducirse, dar un incentivo fiscal a quienes van a soportar el sobrecoste. De todos modos, si se repercute parte en el precio final, no debe suponer un drama. Falta información sobre los beneficios de utilizar biocombustibles frente a combustibles fósiles. Puede parecer que no, pero concienciar al público también ayuda al desarrollo de estas soluciones.

¿Qué responsabilidad tiene el transporte aéreo en la emisión de gases nocivos?

El 2,5% de las emisiones totales de CO2.

¿Puede que la I+D adelante al marco regulatorio también en este ámbito?

Hace falta una regulación más estable, cuestiones que nos dicta Europa y tenemos que trasponerlas a nuestros ordenamientos. Es cierto que se hace necesario un marco normativo que dé seguridad para desarrollar la cadena de valor. Eso va a permitirnos agilizar el proceso.

Que hace falta está claro. La pregunta es si se está haciendo.

Hay cuestiones europeas que ya se han trasladado a las leyes españolas y otras que no. Son varias las comunidades autónomas que tienen desarrollados proyectos piloto de SAF: Andalucía, Cataluña, Castilla León... Evidentemente si el marco actual no se estimara suficiente, todas estas iniciativas no se podrían poner en marcha.

"El biometano puede inyectarse en la red de gas y utilizarse para el transporte o la industria"

Aparte del SAF para la aviación, ¿qué otras aplicaciones claras tienen hoy los biocombustibles?

El biometano puede inyectarse en la red de gas y utilizarse para el transporte o la industria.

¿Cómo y de dónde se obtiene hoy el biometano?

Se clasifican los residuos de biomasa, es decir, se apartan los que van a servir a este fin. Se hace un proceso de limpieza y upgrading con ellos para convertirlos en ese biometano que vamos a utilizar.

¿Qué es la biocircularidad?

Es un término que hemos acuñado en Bioplat. Todo el mundo entiende la idea de la economía circular, que se centra en el reciclaje, reutilización y valorización de residuos; la biocircularidad es la parte renovable de esa economía circular. Son los procesos mediante los que sustituimos la molécula de origen fósil por otra de origen totalmente renovable.