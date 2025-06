Javier Santacruz, economista: "Teníamos todo para desarrollar un proceso de descarbonización, pero no ha sucedido"

¿El desarrollo del marco regulatorio es suficiente para tener por realistas los plazos de introducción de renovables?

Estamos ahora mismo en la mitad de un proceso de transformación del modelo regulatorio. Entre 2018-2019 y 2023 se desarrolló un marco que dio prioridad absoluta al desarrollo de renovables, a la electrificación de diferentes sectores, con el vehículo eléctrico, por ejemplo, y al desarrollo de fuentes alternativas tipo hidrógeno. En general, el objetivo era la expansión de renovables, y eso trajo el primer cuello de botella entre los años 2022 y 2023.

¿Medido de qué manera?

Basta con observar el porcentaje de capacidad de generar con renovables que no puede entrar en el sistema. Si el desarrollo de renovables no va acompañado de sistemas de almacenamiento, acaba donde acaba.

En crisis.

Sí, pero no solo por esta razón, también por falta de financiación. El dinero europeo empezó a llegar de manera muy lenta, pero hay más; tampoco había tantos técnicos en la Administración y las empresas verdaderamente preparados para poder absorber y encauzar con rapidez todo lo que se venía. Necesitábamos velocidad y no ya por la consecución de un objetivo mejor, sino sobre todo porque estamos sobre la bomba de relojería que es la generación fósil con grupos que en una parte muy sustancial han agotado su vida útil o están cerca de ello. Eso no puede llevarnos sino a un futuro lleno de sustos, de ceros energéticos.

"El dinero europeo empezó a llegar de manera muy lenta y tampoco había tantos técnicos en la Administración y las empresas verdaderamente preparados"

Falta de almacenamientos, de preparación y lentitud de la financiación. Caducado ese modelo, ¿en qué momento estamos?

Estamos construyendo un modelo sobre la marcha, en torno a las urgencias, y eso es preocupante. Lo primero que hizo el actual Gobierno de Canarias, aprovechando el apagón de La Gomera [verano de 2023], fue declarar la emergencia energética, contemplar que lo más urgente del mundo es poner grupos de emergencia y, por tanto, incrementar el consumo de combustibles fósiles. Eso a corto plazo, y a medio o largo, hacerlo crecer todavía más con la sustitución de los grupos de generación ya existentes en base a un proceso de concurrencia competitiva. Estamos justo en ese punto.

¿Para acabar dónde?

Este nuevo modelo es realista, instala con cierta agilidad grupos de emergencia mientras en paralelo el ya aprobado proceso de sustitución del parque de generación obsoleto va caminando.

Realista, ¿pero bueno?

No es el camino adecuado.

La demanda eléctrica en Canarias lleva unos años creciendo muy por encima de la peninsular

Los grupos que han agotado su vida útil desde hace muchos años los sustituirán otros más flexibles y eficientes, más capaces de dar entrada a fuentes renovables. ¿Por qué no es positivo?

El principal componente del consumo de energía primaria para generar electricidad son los hidrocarburos. Es cierto que las viejas máquinas actuales tienen que estar arrancadas más tiempo del que sería necesario, es decir, las ineficiencias y la obsolescencia del sistema hacen que se consuma más combustible fósil, pero es que el consumo de energía va a seguir creciendo, porque tiene una correlación positiva con el PIB. Y no solo eso, una de las claves del proceso de transición energética es la electrificación, con lo que habrá actividades que van a ir siendo cada vez más electrointensivas. La demanda eléctrica en Canarias lleva unos años creciendo muy por encima de la peninsular. Por mucho que se instalen grupos más eficientes, el aumento del consumo de energía y, por tanto, la dependencia de combustibles va a aumentar al mismo ritmo que la economía en los próximos cinco o diez años.

Hablaba antes de falta de financiación y el año próximo finaliza el plazo para concretar los fondos Next Generation. ¿Cómo se pueden entender ambas cuestiones al mismo tiempo?

Como decía, los 667 millones de euros que el Gobierno central destinó a Canarias se enfrentaron al problema de su traslación a la economía real. Primero por la falta de capacidad que tuvo la Administración autonómica para la gestión de esa suma, pero cuando se ha logrado solventar ha aparecido la falta de financiación privada.

"Ni con instrumentos como la RIC somos capaces de generar instrumentos financieros poderosos"

¿Dónde está la RIC?

Ni con ella. Canarias depende mucho de la financiación externa. La generación de ahorro o de capital, físico y financiero, es muy escasa; da para atender las necesidades de liquidez de las compañías. Ni con instrumentos como la Reserva para Inversiones (RIC), que otros no tienen, somos capaces de generar instrumentos financieros poderosos en las empresas o vehículos de inversión colectiva suficientemente abultados que permitan llegar al nivel de exigencia de este tipo de financiación.

¿Cuántas ideas o proyectos tendentes a ahorrar emisiones de gases contaminantes se han quedado en el tintero por esto?

Hay oportunidades que tienen su momento, después se pierden y es bastante difícil volverlas a recuperar. Confío en que las va a seguir habiendo en el futuro.

"Las oportunidades pasan y es difícil volverlas a recuperar"

Le planteo lo mismo de otro modo. ¿Cuántos innovadores se han hartado?

La desmotivación del sector es muy grande en general, especialmente en la industria. Sobre el papel teníamos todo para desarrollar con cierta rapidez un proceso de descarbonización, pero no ha sucedido. Ahí está una parte sustancial de esa desmotivación.

¿Que traducción económica tiene entrar en esta negatividad?

Superamos la primera ola de encarecimiento de la energía, pero los precios van a seguir creciendo en los próximos años. Los países productores de petróleo descuentan que en Europa vamos a fracasar en la transición energética y ellos van a estar dándonos el último barril de petróleo a un precio que tiende a multiplicarse por un factor muy elevado. El déficit energético de Canarias se situó el pasado año en 2.775 millones de euros, más que todo el déficit comercial restante. Y no son cifras que vayan a atenuarse, sino lo contrario.

¿Frena el mapa político actual la posibilidad de ver, por ejemplo, aerogeneradores en el mar?

La inexistencia de consensos transversales entre las diferentes administraciones que son competentes en la materia es un problema. Tenemos una dispersión regulatoria absolutamente demencial si nos comparamos con otros países. Para colmo, ni siquiera es para una mejor protección del medio natural. España es campeona en expedientes sancionadores y cartas de emplazamiento de la Comisión Europea por incumplimiento de las directivas en esta materia, porque no hay gestión. Es decir, el bloqueo político lleva al bloqueo de la gestión. Pero además del bloqueo político, está el social. Hay muy poca pedagogía en materia energética. Muchas cosas se dan por sabidas y otras no se dicen por miedo a la crítica o a que se saquen de contexto unas palabras que se puedan pronunciar.