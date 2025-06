La ZEC pescará nuevas empresas entre los turistas

La Zona Especial Canaria (ZEC) –un espacio de baja tributación que se crea en el marco del REF con la finalidad de promover el desarrollo económico y social del Archipiélago– quiere pescar empresas que puedan instalarse en la región entre los turistas que vienen a visitar Canarias. Hasta ahora se había trabajado viajando al exterior para explicar allí las bondades de este mecanismo que permite a las empresas que se domicilien en las Islas reducir su carga fiscal a cambio de inversión y creación de empleo. Pero ahora se plantea utilizar la baza de promocionar sus incentivos entre los empresarios británicos, alemanes o belgas que vengan a pasar unas vacaciones al Archipiélago.

Así lo explicó ayer el comisionado del REF en Canarias, José Ramón Barrera, durante su intervención en el foro Incentivos canarios para el fomento de las pymes y el crecimiento económico, organizado por Prensa Ibérica y CaixaBank, con la colaboración de CEOE-Tenerife. «Así ampliaríamos nuestro campo de actuación e incrementaríamos nuestras posibilidades», detalló. Para ello, se han reunido con las asociaciones hoteleras para poder proyectar en los propios establecimientos alojativos, así como en los aeropuertos, píldoras de información que puedan servir para captar a interesados. «Esperamos que esto pueda tener un efecto, para que se conozca el fuero fuera de las fronteras de Canarias, captando un mayor número de candidatos», indicó.

Durante el debate también se reflexionó acerca de por qué la ZEC –que tiene una tributación imbatible en el Impuesto de Sociedades– no está sirviendo para atraer a más empresas. Es decir, ¿por qué con todas sus bondades no hay empresas haciendo cola para instalarse aquí? Una pregunta a la que respondió el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, –que fue también vicepresidente de la Zona Especial Canaria–, explicando que cada vez hay más regiones que cuentan con algún tipo de incentivo, lo que hace que Canarias pierda competitividad. El Régimen Especial de Baleares, la distintiva política fiscal de Madrid o el fuero del País Vasco acaban diluyendo la singularidad del Archipiélago, una región ultraperiférica que necesita estos incentivos para poder competir.

A parte, Alfonso también argumentó que no basta solo con tener una idea empresarial, sino que también hay que sacarla adelante. Y detalló que durante su etapa al frente de la ZEC vio como varios proyectos de muchos millones de euros se acabaron marchando porque no habían conseguido las licencias necesarias para instalarse aquí. «España ha salido del ranking de los diez países más interesantes para invertir a nivel mundial y Canarias es parte de España», lamentó.

Para el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Juan Ramírez Said, la ZEC hasta ahora ha sido un «quiero y no puedo», porque no ha sido del todo efectiva para atraer nuevas inversiones. En su opinión, esto ha sido por la dificultad para hacer realidad los proyectos debido a la excesiva burocracia. Por eso, es partidario del «copiar y pegar», ver qué funciona en otros lugares y aplicarlo en el Archipiélago.