Javier Escribano (EM&E): "Estamos explorando inversiones industriales en Cataluña. Nuestra apuesta por Ideaded es un ejemplo"

La compañía de defensa Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha intensificado su presencia en Cataluña con la apertura de una oficina en Barcelona centrada en inteligencia artificial y software, y con su entrada en el capital de la tecnológica especializada en nanoelectrónica Ideaded, asentada en Viladecans. "Hemos visto un ecosistema muy potente en Cataluña, con mucho talento y tecnología dual", asegura Javier Escribano, presidente de la firma, que prevé multiplicar por cuatro su equipo en la capital catalana durante este año. El pequeño de los hermanos Escribano se muestra cauto sobre la fusión con Indra, la operación del año en el sector de la Defensa si sale adelante.

EM&E inició su actividad en Barcelona el pasado 7 de abril, inaugurando su centro de desarrollo de software e IA, un espacio de dos plantas y más de 400 m2 con una plantilla de más de 15 desarrolladores especializados en software de robótica e inteligencia artificial, que trabajan en coordinación con el centro de robótica que el grupo tiene en Binéfar (Huesca). Este software desarrollado en Barcelona se instalará en más de 200 robots de desactivación de explosivos.

En las últimas semanas, el Ministerio de Defensa ha cancelado todos los contratos que tenía con empresas proveedoras de Israel. Ustedes han tenido alguna colaboración con compañías como Elbit Systems o Rafael, ¿cómo les afecta esta cancelación de contratos?

Actualmente, estamos involucrados en el programa industrial de varios contratos vinculados con empresas israelíes. Participamos en el consorcio que fabrica partes del misil Spike, fabricadas en España, y también formamos parte —con un 43%— de la UTE adjudicataria del contrato del sistema Silam, junto a Rheinmetall, que tiene el 57%. La situación es compleja, se han revocado licencias de importación y estamos a la espera de una posible solución por parte del Ministerio.

¿Cómo cree que se va a resolver esto?

De momento, no hemos recibido ninguna comunicación oficial al respecto y estamos a la espera.

¿Cómo avanza la posible fusión con Indra? Se ha publicado que cuentan con el asesoramiento de KPMG y JP Morgan...

Como miembro del Consejo de Administración de Indra, no estoy autorizado a hablar sobre la operación. No formo parte del día a día de la negociación, y cualquier decisión deberá votarse en el Consejo y en Junta. Estoy completamente al margen.

Con un 14,3% del capital, podrían tener dos consejeros dominicales en Indra, pero actualmente solo tienen uno, que es usted. ¿Prevén nombrar un segundo?

Tenemos derecho a dos consejeros, pero hemos preferido no ejercer ese derecho para garantizar una representación equilibrada y evitar interpretaciones erróneas. Con la configuración actual del Consejo estamos cómodos y no prevemos cambios.

Algunos accionistas de Indra han manifestado reticencias ante la operación de fusión. ¿Cree que saldrá adelante?

No tengo información suficiente como para valorar eso. No puedo hacer ningún comentario.

¿Desde la SEPI o el Ministerio de Defensa han recibido alguna indicación o recomendación para que la fusión salga adelante?

No hemos recibido ningún tipo de instrucción ni recomendación por parte de SEPI ni del Ministerio de Defensa.

Tras aumentar su participación en Indra del 8,3% al 14,3% en diciembre, ¿contemplan seguir comprando acciones en un año en el que la multinacional se revaloriza un 113% en el Ibex 35?

No. En este momento no estamos considerando aumentar nuestra participación. Además, hay muchos periodos de blackout en los que está prohibida la compra, y ahora no se dan las condiciones para plantearlo.

El sector se está reestructurando, como muestra el nuevo reparto accionarial en Tess Defence para agilizar la producción del 8x8 Dragón. ¿Se cumplirán los plazos de entrega este año?

Desde Escribano estamos cumpliendo el calendario previsto. Nuestras entregas al consorcio Tess van en fecha, semanalmente, y no somos causa de ningún retraso.

Una de sus grandes apuestas ha sido el 6x6 Ferox, del que anunciaron capacidad para fabricar 100 unidades a partir de septiembre. ¿Hay interés por parte del Ministerio de Defensa o de algún ejército extranjero?

A día de hoy no hay ningún programa activo ni ninguna comunicación oficial al respecto. Sí hemos hecho una demostración al Ministerio de Defensa, en nuestro propio campo de pruebas, que fue muy bien recibida, pero no hay nada concreto aún.

En marzo anunciaron un objetivo de facturación de 400 millones en 2025 frente a los 355 del año anterior, lo que supone crecer a un ritmo del 12%. ¿Se mantiene esa previsión?

En 2024 cerramos con 355 millones y este año superaremos los 400 casi con toda seguridad. Vamos en línea con el plan y confiamos en alcanzarlo.

Qué espera del resto de 2025 viendo un poco los planes de rearme de España o el posible acuerdo para que los países de la OTAN lleguen a un 5% del gasto militar en 2032?

Creo que la apuesta del Ministerio de Defensa por la industria nacional es digna de elogio. Estamos ante una oportunidad histórica para el sector. Sobre los planes de la OTAN, no tengo información directa.

¿Son creíbles los planes de inversión en defensa sin Presupuestos Generales aprobados?

Sobre los Presupuestos Generales del Estado no tengo ni idea, o sea, yo me creo el plan de rearme al 100%. Pero los temas de presupuesto públicos se me escapan.

¿Tienen nuevas inversiones previstas?

Estamos creciendo en distintas zonas del país. Hemos adquirido y estamos ampliando una planta en Córdoba, con más de 30 millones de euros invertidos, y también estamos desarrollando nuestra presencia en Huesca. Además, hemos abierto una oficina en Barcelona centrada en software e inteligencia artificial, donde ya trabajan 12 personas y queremos multiplicar esa cifra por cuatro este año. Hemos cerrado un compromiso para adquirir una participación minoritaria —algo por debajo del 10%— en Ideaded, una empresa de alta tecnología especializada en nanoelectrónica y con incursiones en computación cuántica. Nos parece un equipo excelente y un proyecto con muchísimo potencial.

¿Planean más inversiones en Cataluña?

Sí. Nuestra apuesta por Cataluña es clara. Además de la oficina de Barcelona y la operación con Ideaded, estamos explorando otras inversiones industriales. Hay mucho talento técnico en la comunidad, sobre todo en software y tecnologías duales, y la industria auxiliar que hay en sectores como la automoción puede tener un papel clave en defensa. Barcelona se está consolidando como un ecosistema muy interesante para el sector, con iniciativas como el Barcelona Supercomputing Center.

En la última semana se ha disparado la inestabilidad política a raíz de las revelaciones sobre escándalos de corrupción. Esta inestabilidad, ¿está afectando o cómo puede afectar a la confianza necesaria para las inversiones en su sector?

Sobre ese tema prefiero no opinar. No tengo información suficiente ni me corresponde valorarlo.