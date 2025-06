"Google quiere que Málaga sea su centro de debate en Europa sobre ciberseguridad"

El centro de ciberseguridad de Google en Málaga (GSEC), situado en el Paseo de la Farola, acoge estos días el foro EMEA Security Connect 2025, que ha reunido a un centenar de expertos europeos del sector privado. La jornada, que se desarrolla miércoles y jueves, cuenta con responsables de Google en este campo como Jamie Collier o Stuart McKenzie, junto con la directora general del área de negocio de seguridad de Google Cloud para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Cristina González Pitarch, que resalta en esta entrevista con La Opinión de Málaga la apuesta de situar a Málaga como su gran ágora en Europa para debatir en torno a la defensa contra los ciberataques.

¿Qué mensaje quiere transmitir Google con este foro EMEA Security Connect 2025 que celebra en Málaga?

Un mensaje de discusión y de unidad. Al final estamos reuniendo en Málaga a los mayores expertos de ciberseguridad a nivel europeo en el sector privado para que discutan sobre cuál va a ser la situación de la seguridad en el futuro y cómo vamos a enfrentarnos juntos a todas las posibles soluciones que podamos desarrollar. O sea, que se trata de crear un fórum de discusión, de avances, de movimientos y de preocupaciones.

¿Cuáles son las principales amenazas que ahora mismo en el panorama europeo para las empresas y particulares?

Con el uso de la inteligencia artificial (IA), la forma en que actúan los adversarios está cambiando. Aún no se percibe un cambio muy grande (vemos imágenes falsas, vídeos falsos y cosas así) porque todavía no se está utilizando la IA de una forma tan sofisticada. Pero pensamos que grupos que aún no están tan preparados van a empezar a mandar amenazas que antes no habíamos visto.

O sea, que esa sofisticación de los ciberdelincuentes llegará.

Llegará, sí, por eso debemos tener una prevención. Ahora mismo la inteligencia artificial nos está permitiendo a los defensores estar un paso por delante pero, claro, eso dura lo que dura si no lo utilizamos. Los malos también aprenden. De momento, los datos que hemos venido observando durante el último año nos dicen que la IA es por ahora más ayuda que amenaza. Obviamente, es una situación que va a cambiar pero también nosotros vamos a estar más preparados para ello. Estamos viendo un aumento bastante grande de ransomware (secuestro de datos). Y hay más sofisticación, por ejemplo, en los emails fraudulentos de phishing a particulares: son mucho más difíciles de detectar que antes, se camuflan, parecen más reales. Han empezado también a aparecer diferentes formas de estafa por las redes sociales. Por ejemplo, cuando te intentan engañar tratando de que des tus datos del banco. O que pagues (por ejemplo, con un bizum) pensando que estás comprando algo y al final no te estás comprando nada. Todo ese tipo de cosas que antes eran medianamente fáciles de detectar ahora se están volviendo más sofisticadas. Hay que tener al público alertado para que tenga más cuidado. Los bancos lo están intentando, pero al final tiene que ser algo más global porque estas cosas le pueden pasar a cualquiera.

¿Cuánto aumentan cada año los ciberataques?

Está aumentando más o menos sobre un 20% anual. Pero esas cifras son para los que están detectados. Obviamente, hay muchos que se quedan sin detectar. Todas estas cosas están aumentando a un número exponencial. Pero nosotros, por ejemplo, en Gmail paramos el 99,9% de los ataques, ya sea scam, phishing... Y Virus Total (la empresa malagueña de Bernardo Quintero adquirida por Google en 2012), analiza 2,4 billones de archivos de malware. Ellos van intercambiando información y comunicando que eso existe.

Educación y debate desde Málaga

¿Cuál es el papel del GSEC de Málaga dentro de toda estrategia?

Es muy importante, porque al final lo que estamos intentando es transmitir fuera todo lo que nosotros hacemos por dentro. Google tiene que tener seguros a muchísima gente. Tenemos billones de cuentas de Gmail de personas y es nuestra responsabilidad mantenerlas seguras. También analizamos cada día 400.000 teléfonos Android. Y al final todo eso que estamos aprendiendo en seguridad lo queremos trasladar al mundo. Por eso funciona el GSEC de Málaga. Es una forma, primero, de que haya investigación e innovación en este campo, pero al mismo tiempo, tiene la función de educar. Al final, la ciberseguridad es una batalla que se gana si estamos todos juntos. Da igual que a Google le vaya bien si al vecino de enfrente le va mal, entonces están las cosas mal. El GSEC cubre una función en Europa que no existía antes: un espacio para discutir. Hay un evento en Estados Unidos que se celebra una vez cada año, pero en Europa no había nada. Ahora desde Málaga, lo último que está pasando, las innovaciones y los problemas, se discuten desde un espacio abierto.

La amenaza es general pero ¿hay algunas empresas más cibervulnerables que otras?

En España, por ejemplo, las pymes son súpervulnerables. El 74% de los ataques durante el pasado año fue dirigido a pymes, que es el final el entramado de empresas que tenemos. Son compañías que no le pueden dedicar tanto dinero a la ciberseguridad y eso los atacantes lo saben. Al final, esa es otra de las cosas que hacemos desde aquí: ayudar a las pymes a que aprendan que hay unos elementos básicos que se pueden hacer gratis. No hace falta dedicar todos los beneficios de la empresa a intentar asegurarla, pero hay ciertas cosas, unos pasos que no puedes saltarte nunca. Porque a las pymes un ciberataque les puede hundir el negocio para siempre. Y eso sería una tragedia para un tejido empresarial como el de Málaga o Andalucía, que se basa mucho en eso, en las pequeñas y medianas empresas.

Una imagen del foro EMEA Security Connect 2025, en el Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga. / L. O.

Un año y medio después de la inauguración del GSEC de Málaga, entiendo que el resultado de la apuesta es muy satisfactoria.

Sí, totalmente. La atracción que tiene Málaga para la gente, obviamente no es lo misma que la de otras ciudades. Siempre se ve su poder de convocatoria. Este tipo de eventos, que reúnen a los que más saben de este tema en la empresa europea quizá en otros sitios no podría ser posible. Y eso es gracias a Málaga. Al mismo tiempo, la función que estamos jugando desde Málaga dentro Europa a nivel tecnológico es increíble. Se está atrayendo a talento y a empresas.

¿La intención de Google es que el GSEC de Málaga siga creciendo a futuro?

El plan de Google es hacer de Málaga el centro de ciberseguridad a nivel europeo. Que cuando se piense en ciberseguridad, se piense en Málaga. Y que cuando quieras saber lo qué está pasando en el mundo de la ciberseguridad digas de venir a Málaga a aprender. Es un objetivo grande y ambicioso pero vamos a seguir invirtiendo en ello. Al final, es una misión que va a ayudar a Europa, que no puede ir un paso por detrás en el tema de la ciberseguridad. Tenemos que ir un paso por delante.