Quintero propone fijar un precio mínimo del kilo de papas para el productor

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, se mostró partidario de establecer que el kilo de papa no se pague al productor por debajo de 1,05 euros. Una cuantía, según el consejero, que sale del cálculo de su consejería «en base a los sobrecostes que tiene el agricultor y donde tendría beneficio por su cosecha».

En comisión parlamentaria, Quintero señaló que el precio del kilo de papa durante 2024 osciló entre los 70 céntimos y 1,30 euros. «Una cifra muy lejos de los 30 céntimos que se pagaban en 2016», matizó.

«No es tarea sencilla»

Establecer de manera obligada este precio mínimo «no es tarea sencilla». El motivo está en que al existir un libre mercado, donde los precios se estipulan conforme la oferta y la demanda, «no podemos obligar al pago de esta cuantía», señaló. No obstante, detalló que a través de la Ley de cadena alimentaria se podría hacer «si se establece un organismo que, de forma oficial, imponga una cantidad determinada y que no se le pague por debajo de la misma al productor».

«Esta ley es muy positiva para algunas cosas pero, por ejemplo, no establece este pago mínimo que sería lo más justo para el productor», declaró.

Observatorio de Precios Agrarios

Aseguró que esta propuesta ya la trasladaron desde su consejería y la apoyaron con datos obtenidos a través del Observatorio de Precios Agrarios, un organismo que estudia la evolución de los precios y márgenes comerciales de productos agrícolas canarios y donde tienen estudios zonificados por islas ya que, según el consejero, «los precios y los sobrecostes no son iguales ni dentro de la propia Isla».

Un 30% de hectáreas menos

Canarias ha perdido en una década 1.500 hectáreas de producción de papas, un 30%. En 2014, había 5.000 hectáreas dedicadas a esta verdura y el año pasado la cifra se redujo a 3.500 hectáreas. Por toneladas, la cifra varía en función, principalmente, de las condiciones meteorológicas y de las plagas.

A pesar de que resulte contradictorio, la cifra de producción registra un incremento en los últimos años. En 2023 fueron 78.000 toneladas, en 2024, 104.000 y, tal y como expresó el consejero, «a pesar de no tener cifras oficiales aún este año, todo hace prever que se incrementará bastante por las lluvias del último invierno».

Más de mil productores

Por último, Quintero añadió que, en la actualidad, el Archipiélago cuenta con 1.180 productores de papas «que hemos tenido que ayudar desde la consejería por la situación de sequía extrema a la que se han enfrentado». Asimismo detalló que en los últimos ocho meses, su consejería otorgó subvenciones a 861 productores «para que pudieran seguir adelante con esta tubérculo», concluyó.